RETRO RÁDIÓ

Mámorító látvány: bikinire vetkőzött Kiss Virág - Fotó

Ferentzy-Kiss Virág fitnesznagykövet és világbajnok friss képet osztott meg az Instagramon. A fitneszbajnok másokat is motiválni szeretne a változásra.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.15. 19:30
kiss virág fitnesz instagram fitnesznagykövet bikini

A fitneszbajnok nagyon aktív a közösségi oldalán, rendszeresen oszt meg tartalmakat a követőivel. Ferentzy-Kiss Virág többször is megmutatta már kifogástalan alakját fürdőruhában, és most ismét egy ilyen képpel jelentkezett.

Lélegzetelállító fotót tett közzé a gyönyörű fitneszbajnok
Lélegzetelállító fotót tett közzé a gyönyörű fitneszbajnok Fotó: Bors

A gyönyörű fitneszbajnok bikiniben mutatta meg bomba alakját - inspiráló üzenetet küldött követőinek

A legújabb képén a gyönyörű fitneszbajnok a homokos tengerparton áll, és tekintete a végtelen tengerbe vész el. A háttérben a gyönyörű pálmafák és a napsütés visszahozzák a nyár érzését, különösen az elmúlt napok hideg időjárása után, ami a közeljövőben is velünk marad. 

A fekete bikini tökéletesen kiemeli Virág fantasztikus alakját, amelyet hosszú évek kemény munkájával ért el. Azonban a fitnesznagykövet és világbajnok másokat is szeretne motiválni 2026-ban, célja, hogy minden nappal egy kicsit jobb legyen fejben, testben és lélekben is. És erre szeretne másokat is inspirálni, fotója alatti megjegyzésben pontosan ezt fejtette ki:

Testkép. Hosszú az út amit bejártam. És a célom: minden nap egy kicsit jobb legyek, mint tegnap... fejben, testben, lélekben. Ne másokhoz mérd magad, csak önmagadhoz! És a célod? Legyen a folyamatos fejlődés. Ha te is hiszel abban, hogy mindig lehet tovább, ha te is szeretnél erősebb, magabiztosabb és tudatosabb lenni akkor maradj velem & hozom a további posztokat.

Íme a gyönyörű fitneszbajnok legújabb lélegzetelállító fotója:

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu