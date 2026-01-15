Mámorító látvány: bikinire vetkőzött Kiss Virág - Fotó

A fitneszbajnok nagyon aktív a közösségi oldalán, rendszeresen oszt meg tartalmakat a követőivel. Ferentzy-Kiss Virág többször is megmutatta már kifogástalan alakját fürdőruhában, és most ismét egy ilyen képpel jelentkezett.

Lélegzetelállító fotót tett közzé a gyönyörű fitneszbajnok Fotó: Bors

A gyönyörű fitneszbajnok bikiniben mutatta meg bomba alakját - inspiráló üzenetet küldött követőinek

A legújabb képén a gyönyörű fitneszbajnok a homokos tengerparton áll, és tekintete a végtelen tengerbe vész el. A háttérben a gyönyörű pálmafák és a napsütés visszahozzák a nyár érzését, különösen az elmúlt napok hideg időjárása után, ami a közeljövőben is velünk marad.

A fekete bikini tökéletesen kiemeli Virág fantasztikus alakját, amelyet hosszú évek kemény munkájával ért el. Azonban a fitnesznagykövet és világbajnok másokat is szeretne motiválni 2026-ban, célja, hogy minden nappal egy kicsit jobb legyen fejben, testben és lélekben is. És erre szeretne másokat is inspirálni, fotója alatti megjegyzésben pontosan ezt fejtette ki:

Testkép. Hosszú az út amit bejártam. És a célom: minden nap egy kicsit jobb legyek, mint tegnap... fejben, testben, lélekben. Ne másokhoz mérd magad, csak önmagadhoz! És a célod? Legyen a folyamatos fejlődés. Ha te is hiszel abban, hogy mindig lehet tovább, ha te is szeretnél erősebb, magabiztosabb és tudatosabb lenni akkor maradj velem & hozom a további posztokat.

Íme a gyönyörű fitneszbajnok legújabb lélegzetelállító fotója: