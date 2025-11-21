RETRO RÁDIÓ

Sokkoló képe osztott meg Kiss Virág, erre senki sem számított

Újabb bikinis képet osztott meg a fitnesz világbajnok.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.21.
fitnesznagykövet bikinis fotó Ferentzy-Kiss Virág

Ferentzy-Kiss Virág magyar bikini fitnesz világbajnok és fitnesz nagykövet. A testmozgás és egészséges életmód hatalmas részét képezi az anyuka életének. A sportoló gyakran osztja meg követőivel az alakjáról készült képeket, most azonban különös dologra figyelhetünk fel az új fotón.

Új képeket osztott meg Ferentzy-Kiss Virág dubaji nyaralásáról      Fotó: Pexels

A fitnesz nagykövet élete nagy részét edzéssel és sportolással töltötte. A kemény munka kifizetődött, a világbajnok remekül néz ki. Követői mindig csodálják a nő vékony és izmos alakját, most azonban kicsit más a helyzet.

Ferentzy-Kiss Virág gyakran oszt meg edzőtermes vagy bikinis képeket magáról. A sportoló nyáron Dubajban járt, ahol számos fényképet készített a tengerparton, ebben az esetben is egy ilyen, régebbi képet osztott meg követőivel

A képen a fitnesz nagykövet fehér bikiniben pózol a dubaji tengerparton, ám a követőknek feltűnhetett, hogy Virág a fotón talán a kelleténél vékonyabbnak látszik.

A követők már hozzászoktak a sportoló kockás hasához, ám a legfrissebb képen jobban látszanak a nő bordái. Korábbi fotóin ez nem volt ennyire feltűnő, a látvány mögött nem gyors fogyás áll, csupán a póz emeli ki hangsúlyosabban a testformákat. Ezért nem szükséges aggódni az anyuka egészségéért.

Az Instagram-poszt alatt pozitív kommentek dicsérik a fitnesz világbajnok alakját és szépségét.

"Legszebb Magyar Nő!!!"

"Tökéletes"

 

