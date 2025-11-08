Mámorító látvány: bikinire vetkőzött Kiss Virág - Fotó
Káprázatos fotóval jelentkezett a közösségi oldalán.
Kiss Virág igen aktív a közösségi oldalán, nem csak testmozgással vagy egészséges életmóddal kapcsolatos tartalmakkal jelentkezik ott, de néha nem riad vissza attól sem, hogy magáról mutasson egy-egy jól sikerült fotót. Most is így tett!
Kiss Virág bikinire vetkőzött!
A sztáranyuka egy friss bejegyzést tett közzé az Instagram-oldalán, amelyen az látható, amint a vízparton egy szál bikiniben pózol a kamerának. A látvány káprázatos, nem lehet betelni a szépségével...
Az óceán sosem rohan... és mégis megérkezik
- olvasható Kiss Virág posztjában.
A fotó alatt záporoznak a rajongói hozzászólások, akik nem győzik a csinos fitneszedző szépségét dicsérni.
„Mega szép” - lelkendezett az egyik követő.
„Csoda szép!” - fogalmazott egy másik kommentelő.
Nem szaporítjuk tovább a szót, íme a Kiss Virágról készült káprázatos kép:
