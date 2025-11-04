RETRO RÁDIÓ

„Viszlát” - videóval búcsúzik a magyar fitneszmodell

A közösségi oldalán köszönt el Kiss Virág.

Szerző: KL
2025.11.04.
Kiss Virág szinte napi rendszerességgel oszt meg különböző tartalmakat a közösségi oldalán. Hol bikinis fotókkal, hol pedig edzős videókkal jelentkezik.

A csinos fitneszedző most egy friss felvételt tett közzé az Instagram-oldalán, ám ezúttal ez nem a mozgásról szól. Kiss Virág egy videós összeállítást mutatott arról, hogy milyen volt az októbere, amelytől így köszönt el.

Viszlát október

- olvasható a sztármami bejegyzésében.

Íme Kiss Virág videója:

 

