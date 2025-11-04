„Viszlát” - videóval búcsúzik a magyar fitneszmodell
A közösségi oldalán köszönt el Kiss Virág.
Kiss Virág szinte napi rendszerességgel oszt meg különböző tartalmakat a közösségi oldalán. Hol bikinis fotókkal, hol pedig edzős videókkal jelentkezik.
A csinos fitneszedző most egy friss felvételt tett közzé az Instagram-oldalán, ám ezúttal ez nem a mozgásról szól. Kiss Virág egy videós összeállítást mutatott arról, hogy milyen volt az októbere, amelytől így köszönt el.
Viszlát október
- olvasható a sztármami bejegyzésében.
Íme Kiss Virág videója:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre