Vérpezsdítő látvány: bikiniben mutatta meg hihetetlen alakját Kiss Virág

Kiss Virág igen aktív a közösségi oldalán, rendszeresen oszt meg ott különböző bejegyzéseket. A csinos fitneszedző többször is megmutatta már magát fürdőruhában, legutóbbival pedig a rajongókat is nagyon megijesztette.

Bikiniben mutatta meg hihetetlen alakját Kiss Virág Fotó: Bors

Kiss Virág bikinire vetkőzött

Kiss Virág most ismét egy bikinis fotóval jelentkezett a közösségi oldalán. A sztármami Doha tengerpartján, egy szexi fekete kétrészes fürdőruhában pózol a kamerának. A poszt alatt aggódó kommentek nem, ám dicsérő hozzászólások annál inkább érkeztek, nem győzték a fitneszedző szépségét méltatni.

Wow

- fogalmazott az egyik követő.

Gyönyörű!

- jegyezte meg egy másik rajongó.

Nem szaporítjuk tovább a szót, íme a Kiss Virágról készült lélegzetelállító fotó: