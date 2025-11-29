Vérpezsdítő látvány: bikiniben mutatta meg hihetetlen alakját Kiss Virág
A rajongók nem győzik a fitneszmodell szépségét dicsérni.
Kiss Virág igen aktív a közösségi oldalán, rendszeresen oszt meg ott különböző bejegyzéseket. A csinos fitneszedző többször is megmutatta már magát fürdőruhában, legutóbbival pedig a rajongókat is nagyon megijesztette.
Kiss Virág bikinire vetkőzött
Kiss Virág most ismét egy bikinis fotóval jelentkezett a közösségi oldalán. A sztármami Doha tengerpartján, egy szexi fekete kétrészes fürdőruhában pózol a kamerának. A poszt alatt aggódó kommentek nem, ám dicsérő hozzászólások annál inkább érkeztek, nem győzték a fitneszedző szépségét méltatni.
Wow
- fogalmazott az egyik követő.
Gyönyörű!
- jegyezte meg egy másik rajongó.
Nem szaporítjuk tovább a szót, íme a Kiss Virágról készült lélegzetelállító fotó:
