Fél évig csak zsíros kenyeret evett az Exatlon sztárja: ezt senki nem tudta róla

A korábban az Exatlon műsorában bemutatkozó sportoló életét beárnyékolta egy veszteségekkel és nehézségekkel szürkített időszak, amikor elvesztette szüleit. Virág András ezután úgy érezte, nincs már semmi, ami itt tartaná szülőhazájában, ezért meghozott egy hatalmas döntést és Sepsiszentgyörgyre költözött, ahol igazi otthonra lelt.

Az Exatlon sztárja nehézségeiről vallott (Fotó: KUNOS ATTILA)

Az Exatlon versenyzője nehéz időszakot tudhat maga mögött

A kecskeméti születésű karatebajnok most részletesen mesélt életéről a Pertu podcast-műsorban, egészen gyermekkorától kezdve. A sztársportoló elmondása szerint egyetemi éveit nagyban nehezítette, hogy munkát kellett vállalnia tanulmányai mellett.

Nem mondom, hogy szegények voltunk, meg volt mindenünk, de volt olyan, hogy elmentünk édesanyámmal bevásárolni és szerettem volna kérni egy rágót, mire anyukám azt felelte, hogy ezt most nem engedhetjük meg magunknak

– vallott őszintén családja korábbi anyagi helyzetéről.

Virág András elárulta, hogy végtelenül hálás szüleinek, amiért minden lehetőséget megteremtettek neki egy jó élethez, fájdalmasan emlékezett vissza egy nagyon nehéz időszakra.

„Volt olyan fél év a családom életében, amikor semmi más nem került az asztalra, csak zsíros kenyér. De mindent megtettek a szüleim, ezért nem mondanám, hogy egy nagyon nehéz helyzetből jövök, hiszen egy rendkívül összetartó család voltunk mindig.”

Az Exatlon szereplője békére és új otthonra lelt Sepsiszentgyörgyön (Fotó: Kunos Attila)

Nem vágyik vissza Magyarországra

András néhány évvel ezelőtt elveszítette édesanyját, nem sokkal később pedig édesapja is elhunyt. Mindeközben a profi sportolói pályafutása is véget ért, amely mély nyomot hagyott benne.

„Rengeteget kellett dolgoznom magamon, hogy megtanuljam, hogy ne ezekből a múlt béli dolgokból éljek, hanem megtanuljam megélni a jelent és azt a boldogságot, ami megadatik nekem.”

Az Exatlon All Stars korábbi bajnoka 2023-ban kezdett teljesen tiszta lapot Erdélyben, Sepsiszentgyörgyön, ahol igazi otthonra talált.

Úgy voltam vele, hogy semmi veszíteni valóm nincsen. Azóta pedig mondhatom, hogy nagyon sokat köszönhetek a költözésnek, mondhatni egy új életet

– mondta a TV2 sztárja.