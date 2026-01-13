Az Exatlon sztárja bikiniben üzent a télnek
Török Lívia legfrissebb Instagram-bejegyzése felrobbantotta a közösségi médiát. Az Exatlon sztárja megmutatta hihetetlen alakját.
Török Lívia sokak számára a TV2 népszerű sportrealityjéből, az Exatlonból lehet ismerős. A gyönyörű sportoló a Kihívók csapatát erősítette a műsor harmadik évadában. Az Exatlon sztárja a műsor után is aktív maradt a közösségi médiában, ahol általában sportos tartalmakat oszt meg követőivel.
Az Exatlon sztárja bikiniben élvezi a telet
Legfrissebb Instagram-bejegyzésében Török Lívia fekete bikiniben pózol, miközben egy havas tájra nyíló ablak mellett ül, miközben mögötte láthatjuk a nap utolsó sugarait.
A bejegyzéséhez az egykori Kihívó mindössze ennyit írt:
Így, hogy tartósan van hó, kezdem megszeretni a telet
A poszt rövid idő alatt több ezer lájkot gyűjtött, és a rajongók nem győzték dicsérni a gyönyörű sportolót:
Olyan gyönyörű vagy
– írta az egyik kommentelő az Exatlon egykori versenyzőjének.
Csak el ne olvadjon az a hó tőled
– szúrta oda egy másik kommentelő Török Lívia bejegyzése alá.
Íme az Exatlon gyönyörű sztárjának Instagram-posztja:
