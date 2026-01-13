Az Exatlon sztárja bikiniben üzent a télnek

Török Lívia sokak számára a TV2 népszerű sportrealityjéből, az Exatlonból lehet ismerős. A gyönyörű sportoló a Kihívók csapatát erősítette a műsor harmadik évadában. Az Exatlon sztárja a műsor után is aktív maradt a közösségi médiában, ahol általában sportos tartalmakat oszt meg követőivel.

Török Líviát az Exatlon harmadik évadában ismerhették meg a nézők Fotó: TV2

Az Exatlon sztárja bikiniben élvezi a telet

Legfrissebb Instagram-bejegyzésében Török Lívia fekete bikiniben pózol, miközben egy havas tájra nyíló ablak mellett ül, miközben mögötte láthatjuk a nap utolsó sugarait.

A bejegyzéséhez az egykori Kihívó mindössze ennyit írt:

Így, hogy tartósan van hó, kezdem megszeretni a telet

A poszt rövid idő alatt több ezer lájkot gyűjtött, és a rajongók nem győzték dicsérni a gyönyörű sportolót:

Olyan gyönyörű vagy

– írta az egyik kommentelő az Exatlon egykori versenyzőjének.

Csak el ne olvadjon az a hó tőled

– szúrta oda egy másik kommentelő Török Lívia bejegyzése alá.

Íme az Exatlon gyönyörű sztárjának Instagram-posztja:



