RETRO RÁDIÓ

Az Exatlon sztárja bikiniben üzent a télnek

Török Lívia legfrissebb Instagram-bejegyzése felrobbantotta a közösségi médiát. Az Exatlon sztárja megmutatta hihetetlen alakját.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.13. 21:00
tv2 kihívók bikini exatlon török lívia

Török Lívia sokak számára a TV2 népszerű sportrealityjéből, az Exatlonból lehet ismerős. A gyönyörű sportoló a Kihívók csapatát erősítette a műsor harmadik évadában. Az Exatlon sztárja a műsor után is aktív maradt a közösségi médiában, ahol általában sportos tartalmakat oszt meg követőivel.

Török Líviát az Exatlon harmadik évadában ismerhették meg a nézők
Török Líviát az Exatlon harmadik évadában ismerhették meg a nézők Fotó: TV2

Az Exatlon sztárja bikiniben élvezi a telet

Legfrissebb Instagram-bejegyzésében Török Lívia fekete bikiniben pózol, miközben egy havas tájra nyíló ablak mellett ül, miközben mögötte láthatjuk a nap utolsó sugarait.

A bejegyzéséhez az egykori Kihívó mindössze ennyit írt:

Így, hogy tartósan van hó, kezdem megszeretni a telet

A poszt rövid idő alatt több ezer lájkot gyűjtött, és a rajongók nem győzték dicsérni a gyönyörű sportolót:

Olyan gyönyörű vagy

– írta az egyik kommentelő az Exatlon egykori versenyzőjének.

Csak el ne olvadjon az a hó tőled

– szúrta oda egy másik kommentelő Török Lívia bejegyzése alá.

Íme az Exatlon gyönyörű sztárjának Instagram-posztja:


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu