Balázs Andinak is betett a hóhelyzet: a házat sem tudta elhagyni

Balázs Andi szerepeit tekintve is nagyon elfoglalt, hiszen idén 12 darabban játszik, de mindemellett még dokumentumfilmet forgat, egyetemre jár és tanít is. Így talán nem meglepő, hogy olykor a sok teendő igencsak maga alá temeti, de ő igyekszik mindig megőrizni a jókedvét, még akkor is, ha a havazás és az utak állapota keresztülhúzzák a számításait. A színésznő a Metropolnak elárulta, hogyan kezeli ezt a helyzetet.

Balázs Andi párja mindent megtett, de a havazás miatt egyikük sem tudott kijutni otthonukból (Fotó: Balázs Andi)

Balázs Andi reklámokban, színházi darabokban és filmekben számos alkalommal bizonyította tehetségét, amivel az ország egyik legkedveltebb színésznőjévé vált. Ez persze rengeteg munkával jár, hiszen már most az év legelején is próbái vannak, amikre olykor igencsak nehézkes eljutnia a hó miatt. De a híres vidámságát ez sem töri le, ami szerinte kulcsfontosságú a kiégés elkerülésének érdekében.

„Nagyon sokszor érzem és látom a környezetemben, hogy amikor az ember nem jól osztja be az energiát, akkor a jó kedve is elszáll mindentől. Éppen ezért azt hiszem, hogy a mentális és a fizikai jóllét alapja, hogy a gyermeki vidámságot valahogy mindig megtartsuk. Ezáltal könnyebben átvészelhetünk bármilyen nehézséget, legyen szó akár a csúszós utakról, és a hó okozta nehézségekről. Tudom, hogy ez most a legtöbbeknek borzasztóan bosszantó, de ahhoz, hogy ne őröljenek fel az ilyen mindennapi problémák, fel kell ismernünk, hogy ideje lassítani” – mesélte Andi.

Balázs Andi és Gábor is kénytelen volt otthon maradni az utak állapota miatt (Fotó: Balázs Andi)

Balázs Andi színházi próbáira is nehezen tudott eljutni

A színésznő azt is elárulta, mivel Budapest agglomerációjában él, így előfordult, hogy az otthonát sem tudta elhagyni a hó miatt, de ő ezt is a tőle megszokott derűvel fogja fel.

Érdekes ez a helyzet, mert én az agglomerációban lakom, és egy elég meredek lejtőn kell lemenni a háztól a kapuig, úgyhogy reggelente, amikor elindulok, vannak izgalmas pillanatok, de egyébként már megszoktuk. Ilyenkor jó óvatosan totyogunk a hóban, de valahogy megoldjuk, vagy legalábbis igyekszünk bejutni, de például a múlt héten, amikor leesett ez az óriás hó, akkor nem tudtam elindulni sehova

– árulta el mosolyogva a színésznő.