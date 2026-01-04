RETRO RÁDIÓ

Ilyen nagyot nőtt már az Ázsia Expressz sztárjának kisfia - Tündéri fotó

Ungvári Miklós két évvel ezelőtt vette feleségül élete szerelmét, Dórit, tavaly októberben pedig megszületett első gyermekük. Az Ázsia Expressz sztárja rajongással szereti kisfiát, Mikesről most friss fotót is mutatott.

Megosztás
Szerző: D.G.
Létrehozva: 2026.01.04. 10:00
Ázsia Expressz kisfia Ungvári Miklós

45 évesen lett édesapa Ungvári Miklós, aki nagyon komolyan készült élete legfontosabb feladatára. Az Ázsia Expressz forgatásán is nagyon sokat beszélgetett a gyermeknevelésről műsorbeli párjával, Fodor Rajmunddal, aki gyakorló apuka. Ungi most újabb fotóval örvendeztette meg a rajongókat, és megmutatta milyen nagy már Mikes.

Az Ázsia Expressz sztárja és párja Dóri tavaly lettek szólők.
Az Ázsia Expressz sztárja 40  évet várt az igazira (Fotó: Instagram)

Az Ázsia Expressz sztárja cuki fotót mutatott kisfiáról

Ungvári Miklós akkor ismerte meg életében először a szerelmet, amikor megismerte Demeter Dórát. Az Ázsia Expresszt is megjárt sportoló nem is várt sokat az eljegyzéssel, romantikus körülmények közt kérte meg erdélyi kedvese kezét. Egy évvel később fényűző esküvőt és hatalmas lagzit csaptak, ahol igazi sztárdömping volt. Tavaly pedig bejelentették, hogy úton van a trónörökös. Mivel 37 év után született újra Ungvári gyerkőc az olimpikon családjában, így nemcsak a leendő anyuka és apuka, de az egész rokonság nagyon várta Mikes érkezését. Az Exatlon Hungary közönségkedvencének első gyermeke végül október 21-én született, pár nappal édesapja születésnapja után. Ungvári Mikes azóta nagyot nőtt, a sportoló most friss fotót mutatott kisfiáról.

Az Ázsia Expressz sztárja rajong családjáért.
Az Ázsia Expressz műsort már úgy vállalta el Ungi, hogy tudta, úton van a trónörökös (Fotó: Instagram)

Ungvári Miklós és szerelme mesebeli módon találtak egymásra

Ungi korábban elárulta, hogy Dóri előtt nem ismerte a szerelmet.

Talán más volt megírva Dóra megismeréséig az én történetemben, kellett várjak erre a farkaslaki lányra, akivel el tudtam ezt az egészet képzelni, vagy ő tudta velem elképzelni. Nem feladva azokat az álmait, hogy gyémántgyűrű, házasság, gyerek, jöttem én, ha nem is fehér lovon, de lovon, és megvalósítottam. Nekem ehhez kellett egy olyan nő, partner, egy olyan társ, akiben meglátja az ember, amit eddig hiába keresett. Ennek így kellett lennie, így kellett történnie és most csak egyszerűen örülünk annak, ami van! Mert a múlt történelem, a jelen ajándék, a jövő meg rejtély!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu