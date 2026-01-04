Ilyen nagyot nőtt már az Ázsia Expressz sztárjának kisfia - Tündéri fotó
Ungvári Miklós két évvel ezelőtt vette feleségül élete szerelmét, Dórit, tavaly októberben pedig megszületett első gyermekük. Az Ázsia Expressz sztárja rajongással szereti kisfiát, Mikesről most friss fotót is mutatott.
45 évesen lett édesapa Ungvári Miklós, aki nagyon komolyan készült élete legfontosabb feladatára. Az Ázsia Expressz forgatásán is nagyon sokat beszélgetett a gyermeknevelésről műsorbeli párjával, Fodor Rajmunddal, aki gyakorló apuka. Ungi most újabb fotóval örvendeztette meg a rajongókat, és megmutatta milyen nagy már Mikes.
Az Ázsia Expressz sztárja cuki fotót mutatott kisfiáról
Ungvári Miklós akkor ismerte meg életében először a szerelmet, amikor megismerte Demeter Dórát. Az Ázsia Expresszt is megjárt sportoló nem is várt sokat az eljegyzéssel, romantikus körülmények közt kérte meg erdélyi kedvese kezét. Egy évvel később fényűző esküvőt és hatalmas lagzit csaptak, ahol igazi sztárdömping volt. Tavaly pedig bejelentették, hogy úton van a trónörökös. Mivel 37 év után született újra Ungvári gyerkőc az olimpikon családjában, így nemcsak a leendő anyuka és apuka, de az egész rokonság nagyon várta Mikes érkezését. Az Exatlon Hungary közönségkedvencének első gyermeke végül október 21-én született, pár nappal édesapja születésnapja után. Ungvári Mikes azóta nagyot nőtt, a sportoló most friss fotót mutatott kisfiáról.
Ungvári Miklós és szerelme mesebeli módon találtak egymásra
Ungi korábban elárulta, hogy Dóri előtt nem ismerte a szerelmet.
Talán más volt megírva Dóra megismeréséig az én történetemben, kellett várjak erre a farkaslaki lányra, akivel el tudtam ezt az egészet képzelni, vagy ő tudta velem elképzelni. Nem feladva azokat az álmait, hogy gyémántgyűrű, házasság, gyerek, jöttem én, ha nem is fehér lovon, de lovon, és megvalósítottam. Nekem ehhez kellett egy olyan nő, partner, egy olyan társ, akiben meglátja az ember, amit eddig hiába keresett. Ennek így kellett lennie, így kellett történnie és most csak egyszerűen örülünk annak, ami van! Mert a múlt történelem, a jelen ajándék, a jövő meg rejtély!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre