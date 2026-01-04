Ilyen nagyot nőtt már az Ázsia Expressz sztárjának kisfia - Tündéri fotó

45 évesen lett édesapa Ungvári Miklós, aki nagyon komolyan készült élete legfontosabb feladatára. Az Ázsia Expressz forgatásán is nagyon sokat beszélgetett a gyermeknevelésről műsorbeli párjával, Fodor Rajmunddal, aki gyakorló apuka. Ungi most újabb fotóval örvendeztette meg a rajongókat, és megmutatta milyen nagy már Mikes.

Ungvári Miklós akkor ismerte meg életében először a szerelmet, amikor megismerte Demeter Dórát. Az Ázsia Expresszt is megjárt sportoló nem is várt sokat az eljegyzéssel, romantikus körülmények közt kérte meg erdélyi kedvese kezét. Egy évvel később fényűző esküvőt és hatalmas lagzit csaptak, ahol igazi sztárdömping volt. Tavaly pedig bejelentették, hogy úton van a trónörökös. Mivel 37 év után született újra Ungvári gyerkőc az olimpikon családjában, így nemcsak a leendő anyuka és apuka, de az egész rokonság nagyon várta Mikes érkezését. Az Exatlon Hungary közönségkedvencének első gyermeke végül október 21-én született, pár nappal édesapja születésnapja után. Ungvári Mikes azóta nagyot nőtt, a sportoló most friss fotót mutatott kisfiáról.

Ungi korábban elárulta, hogy Dóri előtt nem ismerte a szerelmet.