Nem fogod elhinni, mivel foglalkozik a 90-es évek egykori fiúbanda sztárja!

A 90-es évek egykori fiúbanda sztárja, John Hendy karácsonyi listavezető slágereket ért el és olyan hírességekkel mozgott egy körben, mint Phil Collins. Az 54 éves egykori popcsillag kopasz fejével és kecskeszakállával még mindig azonnal felismerhető, ami a védjegyévé vált a népszerű fiúbanda az East 17 négy eredeti tagjának egyikeként. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a dupla karika fülbevalóit viszont már egyáltalán nem hordja.

A 90-es évek egykori fiúbanda sztárja már egészen hétköznapi dologgal foglalkozik napjainkban / Fotó: unsplash.com (Illusztráció)

A 90-es évek egykori fiúbanda sztárja teljes életét él civil emberként is

John nemrég bebizonyította, hogy még mindig megvan benne a lendület, amikor TikTokon előadta az East 17 egyik dalát, az Innocent Erotic-ot, amely még 1995-ben jelent meg. Ez nem tartozik a legnagyobb slágereik közé. Inkább olyan dalokról ismertek, mint a Deep, az It’s Alright, a House of Love, valamint a Gabrielle-lel közös If You Ever. A legnagyobb slágerük azonban kétségtelenül az 1994-es karácsonyi listavezető dal, a Stay Another Day. A rajongók imádták a videót.

A zenekar egyébként ma is létezik, de a jelenlegi, háromfős felállásban az egyetlen eredeti tag az 51 éves Terry Coldwell. Hozzá csatlakozott a korábbi Artful Dodger-kollaborátor, az 58 éves Robbie Craig, aki 2014-ben lépett be a csapatba. A harmadik, legújabb tag a 20 éves énekes-táncos Joe Livermore, aki 2020-ban lett a banda része. John 2018-ban hagyta el a zenekart, hogy a családjára, valamint tetőfedői karrierjére koncentráljon. Akkoriban úgy magyarázta a döntését, hogy egyszerűen eljött az ideje a továbblépésnek.

John tavaly a MailOnline-nak elárulta, hogy valójában nem keresett pénzt az East 17-ben töltött ideje alatt, annak ellenére sem, hogy egy egymillió fontos lemezszerződést kötöttek, ugyanis a menedzserük kezdetben mindössze heti 125 fontot fizetett nekik -írja a The Mirror.

Soha semmit nem bánok meg. Ahogy mondtam, semmivel jöttünk ki belőle, de nincs értelme ezen rágódni. Csak élni kell tovább, érted? Az élet túl rövid. Nem hagyom, hogy ez lehúzzon. Még házam sincs, és az emberek azt hiszik, milliomosok vagyunk, én meg arra gondolok, hogy egy házam sincs belőle. Mindannyiunknak legalább egy házzal kellett volna kijönnünk belőle

- nyilatkozta korábban az énekes.