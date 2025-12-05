Letaszították a trónról Taylor Swiftet - egy balerina hihetetlen módon gazdagodott meg

Taylor Swift lecsúszott a trónról, legalábbis a milliárdjait tekintve, ugyanis most már nem ő a világ legfiatalabb, önálló milliárdos nője. Egy 29 éves brazil nő taszította le a trónjáról.

Taylor Swift a The Eras Tour turnéjával annyi pénzt szedett össze, hogy egy ideig ő volt a világ legfiatalabb női milliárdosa. Most azonban egy 29 éves balerina megelőzte.

Fotó: AFP

Nem Taylor Swift a világ legfiatalabb milliárdosnője

Egy 29 éves brazil balerina megelőzte Taylor Swifttet és az AI-technológiai vállalkozót, Lucy Guót, és ezzel a világ legfiatalabb önálló milliárdos nője lett. Luana Lopes Lara, a Kalshi előrejelző piaci cég társalapítója elvette a koronát a 31 éves Scale AI társalapítójától, Guótól, miután a platform értéke elérte a 11 milliárd dollárt, és nettó vagyona 1,3 milliárd dollárra (441 milliárd forint) emelkedett – jelentette be kedden a Forbes.

Guo június óta viselte a világ legfiatalabb önálló milliárdos nője címet, amikor a 21 évesen megalapított AI-vállalatának nettó vagyona 1,3 milliárd dollárra rúgott, megelőzve Swiftet, akinek a 2023-as Eras turnéja révén elért népszerűsége Kylie Jennerét is meghaladta.

Lopes Lara a híres brazíliai Bolsoj Színházi Iskolában tanult balettot, mielőtt diplomát szerzett és Ausztriába költözött, hogy profi balerinaként folytassa karrierjét. Kilenc hónapig maradt Európában, majd a Massachusetts Institute of Technology (MIT) egyetemen cserélte le balettcipőjét, ahol számítástechnikát tanult és megismerkedett Tarek Mansourral, egy másik hallgatóval. Lopes Lara és Mansour – akik mindketten a Citadel fedezeti alapnál is dolgoztak – 2018-ban alapították meg a Kalshi-t. Hat év alatt cégük 1 milliárd dollárt gyűjtött össze, és több mint 11 milliárd dolláros értéket ért el. 2018-ban mindketten gyakornoki állást kaptak a New York-i Five Rings Capitalnál, ahol esténként együtt lógtak, és kitalálták az előrejelző piaci üzlet ötletét.

Manhattanben töltött idejük alatt rájöttek, hogy sok pénzügyi döntés a jövőbeli eseményekre vonatkozó előrejelzéseken alapul, de a Kalshi weboldala szerint nem volt „egyszerű módszer” az események kimenetelére közvetlenül kereskedni.

Lopes Lara és Mansour a COVID-járvány idején a vállalat felépítésével, a szövetségi szabályozás jóváhagyásának megszerzésével és jelentős vállalatoktól, köztük a Charles Schwabtól és a Sequoia Capitaltól történő befektetések megszerzésével töltötték az időt.

Az egyetem elvégzése után őrült kockázatot vállaltunk. Két évig egyetlen termékünk sem volt – semmit sem dobtunk piacra –, és ha nem kaptunk volna szabályozást, a vállalat egyszerűen megszűnt volna

– mondta Lopes Lara. 2020 novemberében a Kalshi megkapta a Commodity Futures Trading Commission jóváhagyását, és 2022-ben felkerült a Forbes 30 Under 30 listájára. A vállalat megnyerte a 2024-es amerikai elnökválasztás előtti pert, és az első vállalat lett, amely legális választási szerződéseket kínált.

Nagyon szerettünk volna mindent a szabályok szerint csinálni, mert az volt a célunk, hogy a világ legnagyobb pénzügyi tőzsdéjét építsük fel

– mondta Lopes Lara. „A törvényességet nem tudtuk megalkudni.” A felhasználók több mint 500 millió dollárt (közel 164 milliárd forint) tettek fel, és helyesen jósolták meg, hogy Donald Trump elnök legyőzi Kamala Harris alelnököt a választásokon. A Kalshi „a világ legnagyobb globális előrejelzési piaci vállalatának” tartja magát.