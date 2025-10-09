Világsztár adhatja össze Taylor Swiftet és Travis Kelce-t

Az On Air nevű rádiós műsor október 7-én látta vendégül a frissen eljegyzett világsztárt, Taylor Swiftet. A műsor két házigazdája, Tanya Rad és Ryan Seacrest elbeszélgettek az énekesnővel az eljegyzésről és a közelgő esküvőről.

Taylor Swift váratlan ajánlatot kapot az esküvőjére Fotó: Northfoto / hot magazin

Taylor Swift esküvőjén egy világsztár adhatja össze a szerelmespárt

A rádió műsor során Ryan Seacrest megemlítette, hogy ő adta össze munkatársát és a férjét. Tanya Rad megerősítette, hogy a férfi jó munkát végzett és remek szertartást vezetett le. A világhírű műsorvezető szinte viccelődve vetette fel a témát, hogy szívesen összeadná Taylor Swiftet és Travis Kelce-t is.

Más esküvőket is levezethetek, szóval... csak felajánlom magam esküvővezetőként

Tanya Rad szerint a műsorvezető tízes skálás húsz pontot ért el. Az énekesnőt meghatotta a történet, ez is csak arra mutat rá, milyen szoros barátság van a két műsorvezető között. Tanya elmondása szerint a férfi olyan számára, mint egy báty és az évek alatt rendkívül közel kerültek egymáshoz.

Taylor Swift megtisztelve érezte magát, hogy a híres műsorvezető felajánlotta a segítségét az esküvőben. Az énekesnő nemrég vett rész legjobb barátja, Selena Gomez esküvőjén is, ezért biztosan sok ötlete van arról, hogy milyen esküvőt szeretne szervezni a közeljövőben.

Az énekesnő megosztja a rádió műsorvezetőivel, hogy az eljegyzése után két hétig titokban tartották a lánykérést. Taylor Swift és kedvese szeretne minden pillanatot és információt megosztani a rajongókkal.

Rá kell jönnöm, hogyan tudom biztosítani, hogy legyenek dolgok, amik csak kettőnk között maradnak – szerencsére ilyenből már most sok van. Az a pillanat különösen olyan, amely mindig csak a miénk lesz

Az énekesnőnek és a sportoló szerelmének külön-külön is hatalmas rajongótábora van. A hírnevük miatt nehéz titkokat tartaniuk, de az eljegyzést egy ideig csak ők és a hozzátartozóik tudták - írja a People.