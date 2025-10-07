Emma Watson elképesztő gyémántgyűrűt villantott: azonnal beindultak a találgatások

Emma Watson a párizsi divathét alatt tűnt fel saját figyelemfelkeltő darabjával, egy csillogó gyémántgyűrűvel.
A gyűrű láttán azonnal beindultak a találgatások és a pletykák, sokan azt kezdték el találgatni, vajon a 35 éves Emma Watson-t valóban eljegyezte-e barátja, a 30 éves Kieran Brown, akivel még az egyetemi évek alatt ismerkedett meg. Bár a gyönyörű színésznő a magánéletét elég diszkréten próbálja kezeli a rajongók előtt, a lenyűgöző gyűrű felbukkanása újabb találgatásokra adott okot.
A pár próbálja óvni a magánéletét, de úgy tudni, hogy a Harry Potter sztárja és a PhD-jére készülő Kiran több mint egy éve vannak együtt.
Emma Watson a Miu Miu bemutatón jelent meg a Palais d’Iéna-ban. A színésznő megjelenése egyszerű, de stílusos volt: trendi barna szarvasbőr dzseki, bézs ruha és fekete táska, a haját kiengedve, csupán egyetlen csillogó ékszerrel. A vintage stílusú gyűrűt, amelynek közepén egy nagy drágakő ékeskedett, könnyedén megvillantotta a kameráknak visszafogott megjelenésében. A fotók láttán a rajongók azonnal elindították a találgatásokat, hogy esetleg eljegyzés állat a háttérben?
Emma Watson azonban a múlt hónapban aggodalmát fejezte ki a nőkre nehezedő házassági nyomás miatt, amelyet erőszakosnak és kegyetlennek nevezett. A Harry Potter színésznője az interjúban hozzátette Jay Shettynek, hogy bár reméli, egyszer férjhez megy, nem érzi magát jogosultnak rá - számolt be róla a Metro.
Vagy része lesz a küldetésemnek és a sorsomnak, vagy nem lesz az
- nyilatkozta Emma.
