Körtvélyessy Zsolt: Egyetértek teljes mértékben ezzel a kormánnyal a háborúellenes hozzáállásában

A december 6-ai kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen ezúttal Körtvélyessy Zsolt is részt vett, akit a Bors csípett el közvetlenül a színpad előtt. A színész nem titkolja: számára a béke nem politikai kérdés, hanem mély, személyes tapasztalatokból fakadó életigény. Gyerekként ugyanis maga is háborús környezetbe született, és pontosan tudja, milyen, amikor az erőszak elviszi a gyerekkort.

Körtvélyessy Zsolt nem szeretné, ha a lánya és az unokája megtapasztalná, milyen a háború (Fotó: MW)

Van egy lányom és van egy unokám, és szeretném, hogy ha háború nélkül élnének tovább. Én háborúba születtem, tehát nekem van tapasztalatom: mindenfajta hiánycikk, nem volt iskola, nem volt óvoda, lent voltunk a bunkerben. Ebbe születtem bele szinte. Egyrészt gyűlölöm az erőszakot mindenfajta formájában, pláne egy ilyen értelmetlen háborút, ami itt folyik most Ukrajnában, azt kikérem magamnak! Egyetértek teljes mértékben ezzel a kormánnyal a háborúellenes hozzáállásában

– kezdte a Borsnak.

Körtvélyessy Zsolt a Háborúellenes Gyűlésen állt ki a békéért

A Jászai Mari-díjas színész szerint az ilyen rendezvényeknek óriási jelentősége van, mert a magyarok egyértelműen békét akarnak – és ezt mindenkinek meg kell hallania Európában.

„Remélem, nem lesz nagy ára, én békepárti vagyok! Remélem, hogy ezek az európai vezetők észhez térnek, és az öngyilkos politika helyett egy pozitív irányú poltikát fognak folytatni!"

– tette hozzá.