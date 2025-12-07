RETRO RÁDIÓ

Háborúellenes Gyűlés: Deutsch Tamás nem érti a háborúpárti baloldali álláspontot

Deutsch Tamás, az Európai Parlament képviselője a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen nyilatkozott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.07. 17:15
Kecskemét Háborúellenes Gyűlés Deutsch Tamás

Ismert közéleti szereplők is felbukkantak a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen, akik szívesen nyilatkoztak a békepártiság fontosságáról. Deutsch Tamás a Fidesz-KDNP Európai Parlament képviselője szerint a háború egy felfoghatatlan tragédiaegyüttes, amely özvegyeket, árvákat és iszonyú szenvedést hoz. A Gyűlésen azok a jó szándékú magyarok gyűlnek össze, akik nyíltan szeretnének kiállni a béke mellett.

Deutsch Tamás a Háborúellenes Gyűlésen
Deutsch Tamás mindenkit arra bátorít, hogy jöjjenek el a Háborúellenes Gyűlésre / Fotó: MW / 

Deutsch Tamás a Háborúellenes Gyűlésen: "Nem a háború folytatásáért kell előfeszítéseket tenni"

Bár elsősorban Orbán Viktor miniszterelnök és Csiszár Jenő beszélgetése volt az esemény csúcspontja, a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen más vezető politikusok is megszólaltak. Deutsch Tamás arról beszélt a Ripostnak, hogy a háború valódi ára azok az emberéletek, amelyek elvesztésével családok szakadnak szét. Bosszúsággal hallgatja azokat a vélekedéseket is, amelyek azt magyarázzák, miért szükséges ezt a háborút folytatni.

Nem a háború folytatásáért kell erőfeszítéseket tenni, hanem minden rendelkezésre álló erővel azért kell dolgozni, hogy ez az esztelen öldöklés véget érjen, hogy mielőbb fegyverszünet és békemegállapodás legyen. Ezért fontos a magyar politika, Magyarország kormányának, a magyar miniszterelnöknek a kiállása. Ezért fontos,hogy ezek a Háborúellenes Gyűlések, ezek a békepárti gyűlések országszerte megmutatják, hogy a Magyar Kormány a magyar emberek elsöprő többségének az álláspontját képviseli, amikor békepárti álláspontot képvisel.

– nyilatkozta Deutsch Tamás. Hozzátette azt is, hogy a biztonság megteremtéséhez és a béke fenntartásához erő kell, ennek része a katonai erő is. A fegyver a háborúban embert öl, béke állapotában a béke megőrzéséhez szükséges az erő.

Bátorította azokat, akik szerint felesleges a Háborúellenes Gyűlés, hogy jöjjenek el egy ilyen gyűlésre. Kiemelte, mennyire jó a közeg, hiszen rengeteg jóakaratú magyar lép ki a komort zónájából és támogatják azokat a közéleti szereplőket, akik sok energiát fektetnek abba, hogy kiálljanak a háború ellen. 

