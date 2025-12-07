Gönczi Gábor nem kertelt: „A háborúnak nem lehet indoka!”

December 6-án a háborúellenes gyűlés újabb állomásához érkezett, ezúttal Kecskemét volt a helyszín. Az eseményen ismét számos hazai híresség, sportoló, művész vett részt, köztük a TV2 Tények műsorvezetője, Gönczi Gábor is, akivel a rendezvény után a Bors stábja beszélgetett. A híradós ekkor őszintén, mindenféle köntörfalazás nélkül mondta el a véleményét arról, miért fontosak ezek az események, és hogy ő személy szerint miért áll ki a béke mellett, és miért utasítja el teljes mértékben a fegyveres háborút.

Őszintén vallott a háborúról Gönczi Gábor / Fotó: MW

Ezt mondta el Gönczi Gábor

„Azt gondolom, hogy olyan időszakban vagyunk, amikor nagyon fontos az összetartás és annak kimutatása és teljes felvállalása. A mi közösségünk, a mi politikai közösségünk, és mondhatom, talán spirituális közösségünk, ha kiáll és megmutatja azt, hogy igen, mi összetartunk, mi együtt vagyunk, és az, amit mi szeretnénk elérni, az az egész ország számára fontos, akkor ebben az időszakban nekünk össze kell tartani, el kell jönni, meg kell beszélni a dolgainkat, meg kell mutatni az országnak, hogy mennyien gondolkodunk hasonlóan. Fantasztikus a hangulat, olyan atmoszférája van, hogy hihetetlen” – kezdte a Borsnak Gönczi Gábor, majd kendőzetlenül kifejtette a véleményét arról, mi a háború ára:

A háború az egy borzalmas dolog. Nemrég találkoztam ukránokkal – egy ukrán székhelyű cégnek voltam a rendezvényén –, és ukránokkal beszélgettem. Elmesélték, hogy min mennek keresztül nap mint nap, min megy keresztül a családjuk. Bele sem gondolunk. Persze, látjuk a hírekben, meg beszélünk róla, hogy véget kell vetni neki, de ők tényleg benne vannak, és ők tényleg érzik, hogy ha elmennek valahova, körül kell nézniük, hogy nehogy besorozzák őket, hogy nehogy elvigyék őket. Hogy sosem lehet tudni, hogy mikor jönnek a drónok, és bombázzák le azt a települést, ahol ők élnek. Azt gondolom, hogy mi Magyarországon meg szerintem a világon senki nem tudja felfogni, hogy mi a háború ára.

A békéhez nem kell fegyver. Orbán Viktor miniszterelnök kezdettől fogva, már a második héten elmondta, hogy »Üljetek tárgyalóasztalhoz!«, és mi, európiaiak és az Európai Unióban lévők üljünk tárgyalóasztalhoz, és beszéljük meg, hogyan lehet, mert az nem lehet, hogy emberek haljanak meg bármiért. A háborúnak nem lehet indoka, sem gazdasági, sem területi, sem vallási. Nem lehet indoka, ezt meg kell beszélni tárgyalóasztalnál. Eltelt most már lassan négy év, és még mindig ott tartunk, hogy Orbán Viktor miniszterelnök azt mondja, »Gyerekek, üljetek tárgyalóasztalhoz!«. És mi lesz a vége? Végül tárgyalóasztalhoz fognak ülni, béke lesz, csak éppen meghalt kétmillió ember!

– tette hozzá a híradós.