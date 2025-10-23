Gönczi Gábor is a nemzeti ünnepségen van

Látványos sztárfelvonulással indult az idei október 23-i nemzeti műsor a budapesti Kossuth téren a Békemenet után. A főváros központjában felállított színpad köré már kora délután hatalmas tömeg gyűlt, hogy részese legyen annak a programnak, amely a történelmi megemlékezést látványos show-elemekkel ötvözte. A hírességek listája hosszú: többek között Vasvári Vivien, Cooky, Szabó Zsófi, Zoltán Erika, Kucsera Gábor, Tápai Szabina és Gönczi Gábor is megjelentek a rendezvényen – írja a Bors.

Gönczi Gábor is feltűnt egy pillanatra a jobb felső sarokban

Gönczi Gábor is eljött az ünnepségre

A közönség azonban nemcsak a fellépőkre figyelt: a Tények híradósaként ismert Gönczi Gábor is megjelent a helyszínen. Ő a színpad mögött, kiemelten helyen ülve követte a zenei műsor minden pillanatát, miközben láthatóan izgatottan várta Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédét. A híradós jelenléte külön izgalmat kölcsönzött az eseménynek, hiszen ritkán látni a kamerák előtt megszokott arcot ilyen közvetlenül a tömegben.

A katonai gripenek lenyűgöző látványt nyújtottak

Az igazi izgalmak még csak most következnek

A műsor rendkívül színes, a katonai gripenektől elkezdve '56-os hőskön át, zenei programok széles skáláját élvezheti a közönség. A sztárok és a közéleti személyiségek találkozása pedig igazán egyedivé teszi a mai rendezvényt. Az ünnepi hangulat egyre fokozódik, és minden szem a színpad felé szegeződik, hogy együtt élhessék át a nemzeti ünnep fénypontját: a miniszterelnök beszédét. Az este ígéretes programokkal folytatódik, a sztárparádé és a nemzeti hangulat garantáltan emlékezetessé teszi ezt a napot minden résztvevő számára.