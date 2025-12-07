RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor megerősítette: Kecskemét velünk tart!

A közösségi oldalán tudatta a hírt. Orbán Viktor a kecskeméti háborúellenes gyűlésről osztott meg fotókat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.07. 09:56
Módosítva: 2025.12.07. 12:25
Háborúellenes Gyűlés teltház Orbán Viktor

December 6-án került megrendezésre a kecskeméti háborúellenes gyűlés. Az eseményen ezúttal is telt ház volt, illetve beszédet mondott a miniszterelnök, Orbán Viktor is.

2025.12.06 HEGY / Kecskemét Orbán Viktor
Ezt írta a háborúellenes gyűlés után Orbán Viktor / Fotó: MW

Orbán Viktor nemrég néhány fotóval jelentkezett a háborúellenes gyűlés kecskeméti állomásáról.

Kecskemét velünk tart!

emelte ki a fotók mellett a miniszterelnök.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
