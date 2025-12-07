- Orbán Viktor: Ne legyenek illúzióink!
Orbán Viktor megerősítette: Kecskemét velünk tart!
A közösségi oldalán tudatta a hírt. Orbán Viktor a kecskeméti háborúellenes gyűlésről osztott meg fotókat.
December 6-án került megrendezésre a kecskeméti háborúellenes gyűlés. Az eseményen ezúttal is telt ház volt, illetve beszédet mondott a miniszterelnök, Orbán Viktor is.
Orbán Viktor nemrég néhány fotóval jelentkezett a háborúellenes gyűlés kecskeméti állomásáról.
Kecskemét velünk tart!
– emelte ki a fotók mellett a miniszterelnök.
