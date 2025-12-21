Lesújtó hír érkezett: elhunyt a Jászai Mari-díjas magyar jelmeztervező

Életének 94. évében elhunyt Kemenes Fanni, Jászai Mari-díjas, kétszeres Erzsébet-díjas, érdemes művész jelmeztervező, közel 100 film és tv-film, több száz színházi mű jelmezének megalkotója - közölte a művész családja az MTI-vel vasárnap.

Életének 94. évében elhunyt Kemenes Fanni Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Ruháit láthattuk többek között Várkonyi Zoltán monumentális Egri csillagok című mozifilmjében, a Régi idők focijában, melyben személyes kedvence Minarik Ede emblematikus kabátja volt és a Csárdáskirálynő számos színpadi és mozgóképes feldolgozásában - olvasható a közleményben.

Meghatározó tagja volt a korabeli Irodalmi Színpad, majd a Vígszínház, a Szegedi Nemzeti Színház, a József Attila Színház és a Budapesti Operettszínház társulatának, valamint a Magyar Televízió alkotóműhelyének.