Lesújtó hír érkezett: elhunyt a Jászai Mari-díjas magyar jelmeztervező
Ruháit láthattuk többek között az Egri csillagok című filmben.
Életének 94. évében elhunyt Kemenes Fanni, Jászai Mari-díjas, kétszeres Erzsébet-díjas, érdemes művész jelmeztervező, közel 100 film és tv-film, több száz színházi mű jelmezének megalkotója - közölte a művész családja az MTI-vel vasárnap.
Ruháit láthattuk többek között Várkonyi Zoltán monumentális Egri csillagok című mozifilmjében, a Régi idők focijában, melyben személyes kedvence Minarik Ede emblematikus kabátja volt és a Csárdáskirálynő számos színpadi és mozgóképes feldolgozásában - olvasható a közleményben.
Meghatározó tagja volt a korabeli Irodalmi Színpad, majd a Vígszínház, a Szegedi Nemzeti Színház, a József Attila Színház és a Budapesti Operettszínház társulatának, valamint a Magyar Televízió alkotóműhelyének.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre