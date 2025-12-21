RETRO RÁDIÓ

Lesújtó hír érkezett: elhunyt a Jászai Mari-díjas magyar jelmeztervező

Ruháit láthattuk többek között az Egri csillagok című filmben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.21. 15:40
gyász veszteség tragédia jelmeztervező halál

Életének 94. évében elhunyt Kemenes Fanni, Jászai Mari-díjas, kétszeres Erzsébet-díjas, érdemes művész jelmeztervező, közel 100 film és tv-film, több száz színházi mű jelmezének megalkotója - közölte a művész családja az MTI-vel vasárnap.

Életének 94. évében elhunyt Kemenes Fanni Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Ruháit láthattuk többek között Várkonyi Zoltán monumentális Egri csillagok című mozifilmjében, a Régi idők focijában, melyben személyes kedvence Minarik Ede emblematikus kabátja volt és a Csárdáskirálynő számos színpadi és mozgóképes feldolgozásában - olvasható a közleményben.

Meghatározó tagja volt a korabeli Irodalmi Színpad, majd a Vígszínház, a Szegedi Nemzeti Színház, a József Attila Színház és a Budapesti Operettszínház társulatának, valamint a Magyar Televízió alkotóműhelyének.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
