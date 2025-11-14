Pánik üzemmódba kapcsolt ByeAlex: így magyarázkodik a drogbotrány miatt

Szerdán bombaként robbant a hír, hogy rendőrök lepték el egy népszerű énekes házánál kopogtattak a rendőrök. Mint később kiderült ByeAlexnél jártak az egyenruhások, akik az ingatlanban drogot találtak, ezt pedig később maga a zenész is elismerte.

A történtek hatalmas felháborodást váltottak ki, különösen a rajongók körében, akik közül sokan azt követelték, hogy távozzon a képernyőről, de RTL-es kollégája, Pápai Joci is elítélte a történtek miatt ByeAlexet. Az ügy kapcsán most a zenész elkezdett védekezni.

ByeAlex drogbotránya: kétségbeesetten próbál védekezni az énekes

A zenész úgy véli, hogy a média nagyon túloz, amikor arról ír, hogy jelentős mennyiségű kábítószer került elő a lakásából. ByeAlex nemrégiben egy rendőrségi papírt mutatott be, hogy bizonyítsa: valójában csak csekély mennyiséget foglaltak le tőle. A magyarázkodás azonban sokak szerint inkább kétségbeesett próbálkozásnak tűnik, mint tisztázásnak. Hiszen ritkán látni, hogy egy híresség ennyire sietve igyekszik csökkenteni egy drogbotrány súlyát.

A dokumentumban szerepel, hogy a rendőrök több, fehér porral szennyezett tárgyat is lefoglaltak, köztük egy bankjegyet és több kis zacskót:

1 gramm kokain fajtájú kábítószert, majd a kutatás során a konyhaszekrényből további kábítószergyanús anyaggal szennyezett kisméretű nylonzacskót, kokain fogyasztásához használt, hengerbe tekert bankjegyet, valamint 2 darab fehér porszerű anyaggal szennyezett, kisméretű üvegcsét foglaltak le.

ByeAlex ezt azzal magyarázza, hogy „ez akár a zoknid is lehetne”, és szerinte teljesen jelentéktelen ez a része a történetnek. A közvélemény azonban kevésbé érzi ezt ennyire ártalmatlannak – hiszen egy teljes házkutatást ritkán tartanak véletlenül. A papíron szereplő tételek pedig így is elég kellemetlen képet festenek.

Az ügyet tovább súlyosbítja az, hogy ByeAlex külön posztban áradozik arról, milyen „tisztességes” és „kedves” rendőrökkel találkozott. A rajongók egy része értetlenül áll ez előtt, és úgy vélik, mintha az énekes inkább igyekezne elsimítani az ügyet, mintsem szembenézni vele. Sokak szerint ez a fajta „szépítgetés” inkább gyenge mentési kísérletnek tűnik. Közben pedig csak még jobban megerősíti, hogy komoly gond volt a háttérben.