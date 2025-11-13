RETRO RÁDIÓ

ByeAlex drogbotránya: még az RTL-es kollégája is elítéli őt

Nem tudott szó nélkül elmenni emellett Pápai Joci.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.13. 17:10
Módosítva: 2025.11.13. 17:59
Korábban már beszámoltunk arról, hogy ByeAlexnél és zenésztársainál szerdán házkutatást tartott a rendőrség. A zenész pedig később a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében elismerte, kábítószert találtak nála.

ByeAlex
Fotó: Karnok Csaba / Karnok Csaba

A történtek óriási felháborodást váltottak ki, de nemcsak a rajongók körében. Kollégája is elítéli a történteket, aki úgy véli, hogy akit ennyien követnek – különösen tinik – kábítószerekkel éljen, és még énekeljen is róla.

ByeAlex: „Be vagyok tépve”

Az RTL műsorvezetője, Pápai Joci kétgyermekes apukaként kifejezetten elítéli ByeAlex hozzáállását a kábítószerezéshez. Mikor pedig megjelent ByeAlex és a szintén botrányhős hírében álló Manuel közös, Merülök című dala, ami rögtön így kezdődik:

„Be vagyok tépve”, majd a refrén sem túl „gyerekbarát”:

Most részeg vagyok, Nem szégyellem, Most részeg vagyok, És merülök lejjebb, Lejjebb a mélybe.

20231003_Sztarban sztar sajttaj_0071
Pápai Joci is véleményt formált ByeAlex kábítószeres botrányáról (Fotó: Markovics Gábor)

ByeAlex drogügye mellett Pápai Joci sem ment el szó nélkül

ByeAlex RTL-es kollégája, Pápai Joci a dal premierjekor Sebestyén Balázsék rádióműsorában elmondta:

Az ártatlanokat ne húzzuk már le a mélybe, csak hogy divatosak legyünk. Ne tegyük trendivé, hogy menő betépni! Én nem vagyok egy szent ember, pontosan tudom, hogy a drog micsoda pusztításokat okoz. Fellépek olyan helyeken, ahol mélyszegénységben élnek a fiatalok, találkozom olyanokkal, akik életellenes dolgokat csinálnak, konkrétan vagdossák magukat, felvágják az ereiket és én a heges kezüket írom alá. Alex egy példakép a tiniknek, ezért hatalmas felelőssége van. Mindezt úgy mondom, hogy kedvelem őt, de ebben a témában engem senki nem tud meggyőzni” – vette észre a Ripost Pápai Joci háborgását a témában korábban.

A Bors megkereste az RTL-t is, hogy megtudja, a felháborító eset hatással lesz-e ByeAlex Csillag Születik!-ben történő szereplésére, ám cikkük megjelenéséig nem kaptak választ a kérdésükre.

 

