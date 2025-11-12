Követelik, hogy ByeAlex eltűnjön a képernyőről: „Távoznod kellene, ByeAlex”

A kommentelők teljesen kiakadtak, miután ByeAlex házkutatásán kiderült: kokain volt a birtokában. A zenész be is ismerte Facebookon, valóban volt nála anyag.

Fotó: Instagram/ ByeAlex / Instagram/ ByeAlex

Erre teljesen kiakadt az ország, a rajongók pedig csalódtak. Nem csak egy magánéleti bukást jelenthet ez, hanem az RTL-en debütált Csillag Születik zsűritagjának bukását is? A kommentelők legalábbis ezt pedzegetik. Illetve az a kérdés is felszínre jött, hogy meddig viselheti el a magyar közélet és a mainstream média, hogy bűncselekménnyel gyanúsított emberek maradjanak példaképi pozícióban?

„Távoznod kellene, ByeAlex”

Úgy tartanám korrektnek, ha távoznál az X-Faktorból, izé, Csillag születikből. A teljesítményed és a szakértelmed eddig sem indokolta, hogy ott legyél, örülnék, ha bűnözőként legalább te vagy a rendezőség belátná, hogy végképp nincs ott helyed. Ahogy más narkósoknak sem a médiában. A gyerekek ezt nézik, a gyerekek ezt hallják, szégyen, ha bárki szerint ezzel a példával kell eljárni feléjük, és annyi az üzenet, hogy a drogozást nemhogy a kerti budiban meg lehet úszni, de a mainstream médiában is

- foglalta össze sokak véleményét az egyik kommentelő.

Sokak szerint nincs helye ByeAlexnek a Csillag Születik! zsűrijében többé (Fotó: Facebook)

Egy drogbotrány – bárhogy is szépítjük – nem magánügy, ha az elkövető közszereplő. A művész maradhat önmaga, írhat dalszövegeket, tarthat koncertet, de a gyerekek előtt – a képernyőn, főműsoridőben – egy normális világban nem képviselheti a közízlést az, aki megszegte a törvényt. A nézők többsége most pontosan ezt kéri: felelősségvállalást, nem magyarázatot - írja a Bors.