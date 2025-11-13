RETRO RÁDIÓ

„Cicuskámmal” - cinikus fotóval jelentkezett a drogbotránya után ByeAlex

A közösségi oldalán mutatta meg a képet a zenész.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.13. 19:38
drogbotrány cinikus fotó ByeAlex macska

Mint azt már megírtuk, szerdán ByeAlexnél és zenésztársainál házkutatást tartott a rendőrség. A zenész a közösségi oldalán később elismerte, hogy kábítószert találtak nála az egyenruhások.

ByeAlex
ByeAlex Fotó: Instagram/ ByeAlex / Instagram/ ByeAlex

ByeAlex a botrányt követően most egy fotóval jelentkezett a Facebook-oldalán. A képen a zenész a macskájával közösen látható.

Cicuskámmal

- írta a poszthoz ByeAlex.

 

