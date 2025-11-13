„Cicuskámmal” - cinikus fotóval jelentkezett a drogbotránya után ByeAlex
A közösségi oldalán mutatta meg a képet a zenész.
Mint azt már megírtuk, szerdán ByeAlexnél és zenésztársainál házkutatást tartott a rendőrség. A zenész a közösségi oldalán később elismerte, hogy kábítószert találtak nála az egyenruhások.
ByeAlex a botrányt követően most egy fotóval jelentkezett a Facebook-oldalán. A képen a zenész a macskájával közösen látható.
Cicuskámmal
- írta a poszthoz ByeAlex.
