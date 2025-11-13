Megszólalt az ügyvéd ByeAlex drogbotránya kapcsán

Szerda este bombaként robbant a hír, hogy házkutatást tartottak ByeAlexnél és zenekaránál, miután a rendőrök kábítószer birtoklásának gyanújával indítottak eljárást. Ennek kapcsán maga az érintett is megszólalt a közösségi oldalán, aki elismerte valóban hozzá vonultak ki a rendőrök.

ByeAlex Fotó: Instagram/ ByeAlex/Instagram/ByeAlex

A botrány kapcsán a Bors megkereste az RTL-t, akik egyelőre nem reagáltak az ügyben. A lap felkereste dr. Borbély Zoltán ügyvédet, aki elárulta, mi vár most ByeAlexre.

Így látja az ügyvéd ByeAlex drogügyét:

ByeAlex Facebook-posztjában tehát „nagyon kis” mennyiségű szerről beszél, az ügyvéd pedig így fogalmazott:

Csekély mennyiségű kábítószer – a megnevezés a hatóanyag mennyiségétől függ – esetén lehetőség van elterelésre

– fogalmazott dr. Borbély Zoltán ügyvéd, majd kifejtette:

„Ez azt jelenti, hogy ha valaki vállalja ezt a megelőző-gyógyító kezelést, és eredményesen elvégzi azt, akkor az eljárást megszüntetik vele szemben” – mondta.

Mindebből az következik, ByeAlex mindenféle bírság nélkül megúszhatja a botrányt, amennyiben eljár a körülbelül hat hónapig tartó, nagyjából kéthetente lezajló kezelésekre.

„Házkutatáshoz a bűncselekmény gyanúja kell: információ, amit a hatóságok megkaptak valahonnan, például bejelentés alapján. A házkutatás során először felszólítják az érintettet, hogy adja elő, amit keresnek, ha önként előadja, akkor nincs további kutatás” – magyarázta az ügyvéd.

Mi a helyzet, ha drogkereskedelemről van szó?

A Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldalán közétett bejegyzésében más személyeket is említ, náluk a kábítószer-kereskedelem gyanúja is felmerült...

Ennek kapcsán az ügyvéd a következőt mondta:

A kereskedelem az minőségileg más. Azt szabadságvesztés nélkül nem nagyon lehet megúszni…

A Bors felkereste a rendőrséget, ám az ORFK (Országos Rendőr-főkapitányság) egyelőre nem adott bővebb tájékoztatást ByeAlex drogügyében.