Az Atlétikai Szövetség közölte: 36 évesen tragikus módon elhunyt a maratonfutó

Az etióp atlétikai szövetség közlése szerint az etióp maratonfutó, Yebrgual Melese 36 éves korában elhunyt, miután kedden edzés közben rosszul lett. Melese, aki korábban megnyerte a houstoni, prágai és sanghaji maratonokat, a hónap végén Ottawában megrendezendő versenyre készült.

Edzés közben lett rosszul a maratonfutó, az életét nem lehetett megmenteni / Fotó: GettyImages

Az Expressz információi szerint, a hirtelen rosszullét után Melese-t kórházba szállították, de az orvosi személyzet minden erőfeszítése ellenére kedden halottnak nyilvánították. Melese edzője az elsők között volt, aki megerősítette a hírt. A futónő férjét és két gyermekét hagyta hátra.

Az etióp atlétikai szövetség közleményében így búcsúztatta: „Az Etióp Atlétikai Szövetség mély fájdalmát fejezi ki e hősies sportoló hirtelen elhunytával kapcsolatban, és részvétét fejezi ki családjának, barátainak és rajongóinak.”

A holland székhelyű menedzsmentje, a Volares Sport így írt: „A futóközösség nem csupán egy nagyszerű sportolót, hanem egy csodálatos embert is elveszített.”

Az Etióp Nemzetközi Atléták Szövetsége így nyilatkozott: „Isten adjon békét lelkének. Isten vigasztalja családját, rokonait és barátait.”

Bár soha nem jutott el az olimpiára, Melese profi pályafutásának késői szakaszában is aktív maradt, és Etiópiát képviselte maratoni versenyeken szerte a világon. Etiópiában generációja egyik legjobb maratonfutójának tartották, és mindössze két héttel azelőtt állt, hogy visszatérjen a pályára Ottawában.

Melese tavaly óta nem indult versenyen, miután nem tudta befejezni a pekingi maratont. Legjobb eredményét 2015-ben érte el a World Marathon Majors egyik versenyén. A chicagói maratonon második lett, míg legjobb idejét 2018-ban érte el, amikor az etióp futónő 2:19:33-as idővel teljesítette a dubai maratont.

A nemzetközi maratonokon kívül Melese Etiópiában is sikereket ért el a nemzeti bajnokságban. Legjelentősebb eredménye a 10 000 méteres cím, amelyet Melese 2013-ban nyert meg. Egyébként a félmaratonon elért legjobb ideje 1:07:18 volt.