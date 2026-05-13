Különleges videóban jelentette be születendő gyermeke nemét a magyar sztárpár
Ilyet még nem láttunk! Egymásnak gratulált a magyar sztárpár.
Békefi Viktória és férje, Feng Ya Ou különleges módon árulta el második gyermeke nemét a követőinek. A magyar sztárpár egy vidám hangulatú, zenés Instagram-videóban osztotta meg az örömhírt.
A magyar sztárpár mókás módot választott a bejelentéshez
A felvételen együtt énekeltek a kamera előtt, Feng Ya Ou pedig ukulelével kísérte a rögtönzött produkciót. A dal játékosan utalt arra, hogy mostanában mindenki ugyanazt kérdezi tőlük: fiú vagy lány érkezik a családba?
Mindenki kérdezi, hogy vajon a kistesó szép Júlia lesz vagy talán egy Rómeó? Nekünk aztán gant egal, fontosabb az egészség!
– éneklik, de nem térnek ki a válasz elől. A videó végén lehull a lepel, a házaspár ismét kislányt vár. Az örömhír bejelentése után viccesen kezet ráz a boldog kismama és kispapa, Feng pedig mosolyogva gratulál a feleségének.
De egy biztos, várunk Spagi, te édes kicsilány.
– zárul a dal.
A párnak már van egy kislánya, Mei Liza, aki nagy lelkesedéssel készül arra, hogy nővér legyen. A családon belül a születendő babát egyelőre szeretetteljes becenéven, „Spagettiként” emlegetik, innen jön a dalban hallható Spagi név is. A kommentszekciót elárasztották a gratulációk. Sokak szerint az apukának két kislány mellett fel kell kötnie a nadrágját!
