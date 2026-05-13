Különleges videóban jelentette be születendő gyermeke nemét a magyar sztárpár

Ilyet még nem láttunk! Egymásnak gratulált a magyar sztárpár.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.13. 17:05
Módosítva: 2026.05.13. 17:20
Feng Ya Ou Békefi Viki baba

Békefi Viktória és férje, Feng Ya Ou különleges módon árulta el második gyermeke nemét a követőinek. A magyar sztárpár egy vidám hangulatú, zenés Instagram-videóban osztotta meg az örömhírt.

Kiderült születedő a kisbaba neme, nagyon izgatott a magyar sztárpár (Fotó: MTVA)

A felvételen együtt énekeltek a kamera előtt, Feng Ya Ou pedig ukulelével kísérte a rögtönzött produkciót. A dal játékosan utalt arra, hogy mostanában mindenki ugyanazt kérdezi tőlük: fiú vagy lány érkezik a családba?

Mindenki kérdezi, hogy vajon a kistesó szép Júlia lesz vagy talán egy Rómeó? Nekünk aztán gant egal, fontosabb az egészség!

– éneklik, de nem térnek ki a válasz elől. A videó végén lehull a lepel, a házaspár ismét kislányt vár. Az örömhír bejelentése után viccesen kezet ráz a boldog kismama és kispapa, Feng pedig mosolyogva gratulál a feleségének.

De egy biztos, várunk Spagi, te édes kicsilány.

– zárul a dal.

A párnak már van egy kislánya, Mei Liza, aki nagy lelkesedéssel készül arra, hogy nővér legyen. A családon belül a születendő babát egyelőre szeretetteljes becenéven, „Spagettiként” emlegetik, innen jön a dalban hallható Spagi név is. A kommentszekciót elárasztották a gratulációk. Sokak szerint az apukának két kislány mellett fel kell kötnie a nadrágját!

 

