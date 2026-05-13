„Anyám lassan, brutálisan halt meg. Most nekem is petefészekrákom van, és két évem van hátra”

Legrosszabb rémálma vált valóra, minden óvintézkedés ellenére. Petefészekrák sújtja a családja nőtagjait.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.05.13. 15:00
Egy egygyermekes egyedülálló édesanya, aki az 50-es éveiben jár, tavaly vette észre, hogy a hasa megduzzadt. Nem gyanakodott rákra, de mégis gyógyíthatatlan petefészekrákkal diagnosztizálták.

Petefészekrákkal diagnosztizálták, hiába volt a sok megelőzés / Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Hiába volt minden megelőzés, a petefészekrák lesújtott

Aimee anyja, Diane Erklin 2000-ben, mindössze 46 éves korában hunyt el petefészekrákban. Sőt a nagymamája is évekkel korábban elhunyt a betegségben, de 2020-ban Aimée nővére, Colleen Erklin 37 évesen szintén mellrákban halt meg. Aimee 2015-ben, miután egy csomót talált a mellében, megtudta, hogy genetikai mutáció van a BRCA1 génjében. Ez nagyobb kockázatot jelent az emlő- és petefészekrák kialakulására, ezért úgy döntött, hogy teljes megelőző masztektómiát csináltat. Lemondott mindkét petefészkéről és a melleiről, hogy fia, Payton (23 éves) ne veszítse el az anyját úgy, ahogy Aimee a sajátját elveszítette.

„Anyámról gondoskodni, amikor beteg volt, kegyetlen volt: lassan szörnyet halt. Anyám lassan, brutálisan halt meg. Most nekem is petefészekrákom van, és két évem van hátra” – emlékezett vissza élete egyik legszomorúbb időszakára Aimee Bellevue, Washington államból.

Amikor az orvosok mindennek ellenére diagnosztizálták a betegséggel, már a harmadik stádiumban járt, és a rákja átterjedt a nyirokcsomóira. Az orvosok azt mondták Aimee-nek, hogy az élettartama kettő és öt év közzé szűkült.

„Nem hiszem el, hogy petefészekrákom van, még petefészkek nélkül is. Azt hittem biztonságban vagyok” - mondta Aimee, aki ezután tudta meg, hogy a petefészek eltávolítási műtét során sejttöredékek maradtak hátra, és daganatossá váltak. 

