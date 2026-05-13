Ezért olyan pótolhatatlan David Attenborough

A világ egyik legtermékenyebb és legtehetségesebb természetfilmese, David Attenborough nem rég töltötte be 100. életévét, kutatók szerint pedig tehetsége pótolhatatlan.

David Attenborough pótolhatatlan / Fotó: mw archív

Sir David Attenborough pótolhatatlan tehetség

Generációk nőttek fel David Attenborough filmjein, mint amilyen Az élő bolygó vagy a Látlelet a Földről is volt. A szakember teljesen átformálta a természetfilmezés korábbi ismereteit.

A filmesről eddig nem is igazán lehetett tudni, mitől olyan nagyszerű, de egy kutatócsoport válaszokat talált a rejtett kérdésekre. Kiderült, mitől olyan egyedülálló az ő munkássága.

Bár a magyar televízió nézői Végvári Tamás és Szersén Gyula szinkronhangján élvezhették Attenborough természetfilmjeit, de a csoport érveket állított fel, amellett, hogy eredeti szinkronnal kellene néznünk ezeket a műveket. A legendás brit tévést ugyanis a hanghordozása teszi kiemelkedő narrátorrá.

Hangszíne melegséget és gyengéd levegősséget hordoz

- idézi a Life, a Northwestern Egyetem tanulmányának egyik kutatóját, Rupal Patel professzort. David Attenborough elmondása szerint mély hangtartományban, nyugodt hanghordozással, sima dallamossággal beszél, amelyet élvezet hallgatni.

Ezek közül a tulajdonságok közül egyik sem tűnik előadottnak. Egy valóban nyugodt fiziológiai és érzelmi állapotot tükröznek, melyet a hallgatók könnyedén befogadnak.

Hozzátartozik tehetségéhez a megfelelő hangképzés is, Dr. David Puts, a Pennsylvaniai Állami egyetem antropológus-pszichológus professzora szerint a híres biológus hangmimikája többször emelkedik és süllyed, ettől pedig barátságosnak és rokonszenvesnek tűnik.

A hangszalagok egy átlag embernél másodpercenként 120-szor csukódnak össze és nyílnak ki, addig David Attenborough-nál sosincs bezárva teljesen. Ettől lesz olyan könnyed, ahogyan azt Dr. Molly Babel a Brit Kolumbiai Egyetem beszédszakértője elmondta. Szerinte a hangszalag rezgések képesek egyfajta akusztikus hangminőséget létrehozni.

De a természettudósnak nem csak a hangja adja mesterségének minőségét, ugyanis hozzáértése és megnyerő természete nélkül semmit sem érne szinte mindez. David Attenborough neve egybeforrt munkásságával és a műfajjal is, az egyszerű expozíciós hatás miatt az emberek ha őt hallják, megszállja a nyugalom.