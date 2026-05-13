RETRO RÁDIÓ

Ezért olyan pótolhatatlan David Attenborough

Nem rég töltötte be 100. életévét a természetfilmes. Sir David Attenborough egy pótolhatatlan tehetség.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.13. 16:00
Sir David Attenborough természettudós titok

A világ egyik legtermékenyebb és legtehetségesebb természetfilmese, David Attenborough nem rég töltötte be 100. életévét, kutatók szerint pedig tehetsége pótolhatatlan.

David Attenborough
David Attenborough pótolhatatlan / Fotó: mw archív

Sir David Attenborough pótolhatatlan tehetség

Generációk nőttek fel David Attenborough filmjein, mint amilyen Az élő bolygó vagy a Látlelet a Földről is volt. A szakember teljesen átformálta a természetfilmezés korábbi ismereteit. 

A filmesről eddig nem is igazán lehetett tudni, mitől olyan nagyszerű, de egy kutatócsoport válaszokat talált a rejtett kérdésekre. Kiderült, mitől olyan egyedülálló az ő munkássága.

Bár a magyar televízió nézői Végvári Tamás és Szersén Gyula szinkronhangján élvezhették Attenborough természetfilmjeit, de a csoport érveket állított fel, amellett, hogy eredeti szinkronnal kellene néznünk ezeket a műveket. A legendás brit tévést ugyanis a hanghordozása teszi  kiemelkedő narrátorrá.

Hangszíne melegséget és gyengéd levegősséget hordoz

 - idézi a Life, a Northwestern Egyetem tanulmányának egyik kutatóját, Rupal Patel professzort. David Attenborough elmondása szerint mély hangtartományban, nyugodt hanghordozással, sima dallamossággal beszél, amelyet élvezet hallgatni.

Ezek közül a tulajdonságok közül egyik sem tűnik előadottnak. Egy valóban nyugodt fiziológiai és érzelmi állapotot tükröznek, melyet a hallgatók könnyedén befogadnak.

Hozzátartozik tehetségéhez a megfelelő hangképzés is, Dr. David Puts, a Pennsylvaniai Állami egyetem antropológus-pszichológus professzora szerint a híres biológus hangmimikája többször emelkedik és süllyed, ettől pedig barátságosnak és rokonszenvesnek tűnik.

A hangszalagok egy átlag embernél másodpercenként 120-szor csukódnak össze és nyílnak ki, addig David Attenborough-nál sosincs bezárva teljesen. Ettől lesz olyan könnyed, ahogyan azt Dr. Molly Babel a Brit Kolumbiai Egyetem beszédszakértője elmondta. Szerinte a hangszalag rezgések képesek egyfajta akusztikus hangminőséget létrehozni.

De a természettudósnak nem csak a hangja adja mesterségének minőségét, ugyanis hozzáértése és megnyerő természete nélkül semmit sem érne szinte mindez. David Attenborough neve egybeforrt munkásságával és a műfajjal is, az egyszerű expozíciós hatás miatt az emberek ha őt hallják, megszállja a nyugalom.

A kutatók szerint Morgan Freman, Oprah Winfrey és Alan Rickman is rendelkeznek a természetfilmeshez hasonlóan erős orgánummal, amiért olyan nagyszerű hallgatni őket.

Hírek szerint nem tervez még nyugdíjba vonulni, hanem továbbra is készíti természetfilmjeit.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu