Ezért olyan pótolhatatlan David Attenborough

Nem rég töltötte be 100. életévét a természetfilmes. Sir David Attenborough egy pótolhatatlan tehetség.
A világ egyik legtermékenyebb és legtehetségesebb természetfilmese, David Attenborough nem rég töltötte be 100. életévét, kutatók szerint pedig tehetsége pótolhatatlan.
Generációk nőttek fel David Attenborough filmjein, mint amilyen Az élő bolygó vagy a Látlelet a Földről is volt. A szakember teljesen átformálta a természetfilmezés korábbi ismereteit.
A filmesről eddig nem is igazán lehetett tudni, mitől olyan nagyszerű, de egy kutatócsoport válaszokat talált a rejtett kérdésekre. Kiderült, mitől olyan egyedülálló az ő munkássága.
Bár a magyar televízió nézői Végvári Tamás és Szersén Gyula szinkronhangján élvezhették Attenborough természetfilmjeit, de a csoport érveket állított fel, amellett, hogy eredeti szinkronnal kellene néznünk ezeket a műveket. A legendás brit tévést ugyanis a hanghordozása teszi kiemelkedő narrátorrá.
Hangszíne melegséget és gyengéd levegősséget hordoz
- idézi a Life, a Northwestern Egyetem tanulmányának egyik kutatóját, Rupal Patel professzort. David Attenborough elmondása szerint mély hangtartományban, nyugodt hanghordozással, sima dallamossággal beszél, amelyet élvezet hallgatni.
Ezek közül a tulajdonságok közül egyik sem tűnik előadottnak. Egy valóban nyugodt fiziológiai és érzelmi állapotot tükröznek, melyet a hallgatók könnyedén befogadnak.
Hozzátartozik tehetségéhez a megfelelő hangképzés is, Dr. David Puts, a Pennsylvaniai Állami egyetem antropológus-pszichológus professzora szerint a híres biológus hangmimikája többször emelkedik és süllyed, ettől pedig barátságosnak és rokonszenvesnek tűnik.
A hangszalagok egy átlag embernél másodpercenként 120-szor csukódnak össze és nyílnak ki, addig David Attenborough-nál sosincs bezárva teljesen. Ettől lesz olyan könnyed, ahogyan azt Dr. Molly Babel a Brit Kolumbiai Egyetem beszédszakértője elmondta. Szerinte a hangszalag rezgések képesek egyfajta akusztikus hangminőséget létrehozni.
De a természettudósnak nem csak a hangja adja mesterségének minőségét, ugyanis hozzáértése és megnyerő természete nélkül semmit sem érne szinte mindez. David Attenborough neve egybeforrt munkásságával és a műfajjal is, az egyszerű expozíciós hatás miatt az emberek ha őt hallják, megszállja a nyugalom.
A kutatók szerint Morgan Freman, Oprah Winfrey és Alan Rickman is rendelkeznek a természetfilmeshez hasonlóan erős orgánummal, amiért olyan nagyszerű hallgatni őket.
Hírek szerint nem tervez még nyugdíjba vonulni, hanem továbbra is készíti természetfilmjeit.
