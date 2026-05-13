Megérkezett Magyarországra a soundcore Boom Go 3i

A nyári idő beköszöntével hivatalosan is elindult a szabadtéri szezon, a május pedig az év egyik kiemelkedő időszaka a hordozható hangszórók piacán. Ilyenkor indul a felkészülés a nyárra, a balatoni utazásokra, a fesztiválokra, a kempingezésre és a baráti összejövetelekre. Az Anker Innovations saját felmérései alapján a hordozható hangszórók vásárlásánál a hangélmény, az akkumulátor-üzemidő, valamint a vízállóság a legfontosabb szempontok a kiváló ár-érték arány mellett. A soundcore legújabb hangszórója, a Boom Go 3i ezekre a vásárlói igényekre reagálva lehet ideális választás azok számára, akik szeretnek a szabadban, társaságban és zenével töltődni, írja a Bors.

Power bank funkciója is van - forrás: Anker Innovations

A soundcore Boom Go 3i-t kifejezetten a szabadtéri használat kihívásaira terveztek. A készülék a megszokott specifikációkon túlmutatva olyan funkciókat kínál, amelyek a felhasználók valós igényeire és a mindennapi praktikumra fókuszálnak. A Boom Go 3i erőteljes 15 W-os, 92 dB hangerővel szabadtéren is kristálytiszta, dinamikus hangélményt nyújt akár 24 órán át, a beépített kijelző pedig mutatja az aktuális töltöttséget, elkerülve a váratlan helyzeteket. 4800 mAh-s akkumulátorával nemcsak a hosszantartó használatot biztosítja, hanem power bank szerepet is betölt, így szükség esetén okostelefon töltésére is lehet használni. A Boom Go 3i vészhelyzet esetén riasztásra is képes, hangjelzése akár 50 méteres távolságból is jól hallható.

A készülék IP68 védelemmel még a balatoni csobbanásokat is kibírja, és a tengerparton sem kell aggódni a homokszemek miatt, mindemellett pedig 1 méter magasból gond nélkül állja az eséseket is.

A 30 000 forint alatti árkategóriában, a Boom Go 3i egyértelmű technológiai előnyöket nyújt a piacon elérhető hasonló modellekkel szemben. Míg a kategória átlagos képviselői jellemzően 12-14 órás üzemidőt és régebbi Bluetooth (5.3 vagy 5.4) szabványokat kínálnak, a Boom Go 3i a dupla (24 órás) üzemidő mellett a legmodernebb Bluetooth 6.0 technológiát használja a stabilabb és gyorsabb kapcsolat érdekében. Teljesítmény-súly arányában is kiváló: 370 grammos, könnyű és kompakt kialakítása mellett 15 W-os, erőteljes hangzást biztosít. Így jóval hangosabb, mint a hasonló méretű ultra-kompakt alternatívák (amelyek általában 4-7W körüliek), de megőrzi a tökéletes hordozhatóságot a több kilós nehézsúlyú hangszórókkal szemben.