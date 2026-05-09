RETRO RÁDIÓ

Tüntettek a szurkolók, Arne Slot nem hagyta szó nélkül a történeket

Arne Slot keményen reagált az őt és csapatát ért kifütyülésekre a lefújás után. A Liverpool-Chelsea rangadó 1-1-es döntetlennel ért véget.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.09. 16:55
arne slot chelsea liverpool

A Vörösök szurkolói ismét kifejezték elégedetlenségüket a Liverpool-Chelsea 1-1-es döntetlenje után. A drukkerek már az első félidő végén is elégedetlenek voltak, majd Rio Ngumoha lecserélésénél teljesen elszabadultak az indulatok. Többen a lefújást sem várták meg, a meccs után pedig hangosan tüntettek a lelátón. A Vörösök trénere, Arne Slot a mérkőzés után úgy fogalmazott: ő a menedzser, így neki kell meghoznia a döntéseket.

Arne Slot is kifütyülték a Liverpool-Chelsea rangadón
Arne Slot is kifütyülték a Liverpool-Chelsea rangadón / Fotó: Peter Byrne - PA Images

Liverpool-Chelsea: Arne Slot magyarázatot adott a szurkolóknak

Szerintem nem mindenki értett egyet a cserével, ami teljesen érthető. Rio izomproblémára panaszkodott, és amikor megkérdeztem, tudja-e folytatni, azt mondta, nem biztos benne. Tudtam, hogy a csere reakciót vált majd ki, hiszen remekül játszott. A futballban azonban sokszor nem látják a háttérben zajló dolgokat. Én vagyok az edző és nekem kell döntéseket hozni. Ha az emberek ismerik az okokat, talán könnyebben megértik a döntést

- nyilatkozta a holland tréner

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu