Tüntettek a szurkolók, Arne Slot nem hagyta szó nélkül a történeket

A Vörösök szurkolói ismét kifejezték elégedetlenségüket a Liverpool-Chelsea 1-1-es döntetlenje után. A drukkerek már az első félidő végén is elégedetlenek voltak, majd Rio Ngumoha lecserélésénél teljesen elszabadultak az indulatok. Többen a lefújást sem várták meg, a meccs után pedig hangosan tüntettek a lelátón. A Vörösök trénere, Arne Slot a mérkőzés után úgy fogalmazott: ő a menedzser, így neki kell meghoznia a döntéseket.

Arne Slot is kifütyülték a Liverpool-Chelsea rangadón / Fotó: Peter Byrne - PA Images

Liverpool-Chelsea: Arne Slot magyarázatot adott a szurkolóknak

Szerintem nem mindenki értett egyet a cserével, ami teljesen érthető. Rio izomproblémára panaszkodott, és amikor megkérdeztem, tudja-e folytatni, azt mondta, nem biztos benne. Tudtam, hogy a csere reakciót vált majd ki, hiszen remekül játszott. A futballban azonban sokszor nem látják a háttérben zajló dolgokat. Én vagyok az edző és nekem kell döntéseket hozni. Ha az emberek ismerik az okokat, talán könnyebben megértik a döntést

- nyilatkozta a holland tréner.