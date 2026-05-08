„Bizonytalan a jövőm” – Dibusz Dénesnek nem kell tartania a zalai gólvágótól

Amikor a kiváló zalaegerszegi támadó, Mim Gergely utoljára nyilatkozott a Borsnak, még abbéli optimizmusának adott hangot, hogy két térdporcműtétje után rendben lesz, és játszik a Puskás Arénában a szombati (18 óra, tv: m4Sport) Fradi-ZTE Magyar Kupa-döntőben. Azóta kiderült, mégsem húz szerelést.

Mim Gergely (fehérben) nem játszhat a Fradi-ZTE döntőn (Fotó: Dömötör Csaba)

Hiányzik a gólvágó a Fradi-ZTE kupadöntőről

Mindhiába az elővigyázatos regenerálódás, rendre újra begyullad a térdem. A kondicionáló teremben erősítem a combizomzatomat, futás és labdás edzés nélkül. Nuno Campos edző tartja bennem a lelket, hiszen tudja, hogy lejár a zalai szerződésem, tehát bizonytalan a jövőm. Biztos, hogy nyáron is készülök tovább, mert végre szeretnék tökéletesen egészséges lenni

– mondta Mim Gergely a Metropolnak.

Mim ott lesz a szombati, Ferencváros elleni döntőben a Puskás Aréna nézőterén, szorít, hogy a ZTE megszerezze története második trófeáját. Az első bravúrnak ő maga is részese volt a 2023-as fináléban, amikor a zalaiak a hosszabbításban 2-0-ra verték a másodosztályú Budafokot.

„Annak ellenére, hogy azon a meccsen Erős Gábor edzőnk csak a második félidőben küldött gyepre, kimondhatatlan boldogságot éreztem. A napokban beszélgettem kapusunkkal, Gundel-Takács Bencével, tudniillik három éve ő őrizte a budafoki kaput ellenünk. Azt kívántam neki, szombat este cserélje az akkori ezüstjét aranyéremre” – fogalmazott a 26 éves korosztályos válogatott labdarúgó.

A három évvel ezelőtti győztes együttesünkből Csóka Dániel és Szendrei Norbert újra szerelést húzhat. Azt mondták nekem, kettőzött erővel küzdenek, noha mindhárman tudjuk: a Fradi az Fradi. De mivel az idei bajnokságban 2-1-re és 3-1-re nyertünk a zöld-fehérek ellen, miért lenne kizárt, hogy ezúttal is meglepjük őket? Az FTC fő ereje a támadósora, mely életveszélyes játékosokból áll. Lamin Joseph és Gruber Zsombor ismét formába lendült, Franko Kovacsevics és Bamidele Yusup szintén gólveszélyes, míg ránk a összeszokottság a jellemző

– zárta Mim, aki 75 élvonalbeli meccsen 15 gólt szerzett a zalaiaknál.