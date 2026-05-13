Válogatott csatárok jönnek a Fradiba, dönteni kell róluk

A Ferencváros még az aranyéremért harcol az NB I-ben, szombaton dől el, hogy első vagy második helyen végez a bajnokságban. Az utolsó forduló után jöhet a keret újratervezése, a Fradi igazolásai mellett lesznek olyanok, akik kölcsönből térnek vissza. Egyikőjük Edgar Szevikjan örmény válogatott csatár, aki viszont minden bizonnyal nem marad a klubnál. Róla és más kölcsönjátékosokról is dönteni kell.

Az örmény Armenia Football értesülései szerint az orosz Akron Togliatti nem igazolja le végleg Szevikjant, aki az elmúlt évet náluk töltötte. A 24 éves szélső még a szezon elején szerződött kölcsönben az orosz élvonalba, azóta 13 bajnokin 1 gólpassz volt a mérlege. A tavalyi szezont is Oroszországban töltötte kölcsönben, de a Lokomotiv Moszkva színeiben is csak gólpasszokig jutott. Nyáron visszatér a Ferencvárosba, a Csakfoci információi szerint az FTC azon dolgozik, hogy eladja a játékost.

Visszatérnek a Fradi igazolásai

A korábban megvásárolt játékosok közül – Szevikjanhoz hasonlóan – más válogatott csatárok is visszatérnek a zöld-fehérekhez. Többek között dönteni kell a bosnyák válogatott támadóról, Kenan Kodróról, valamint az ausztrál Daniel Arzaniról is.