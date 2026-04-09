Csak a csodában bízhat a Liverpool, itt egy sor bizonyíték

Arne Slot vezetőedző, Virgil van Dijk csapatkapitány és Szoboszlai Dominik sem talált más kapaszkodót a szerdai PSG-Liverpool (2-0) Bajnokok Ligája-negyeddöntőben a jövő keddi visszavágóra, csak hogy azt a meccset az Anfielden játsszák majd.

Szoboszlai Dominik (jobbra, Ryan Gravenberch mellett) a hazai közönség támogatásában bízik a BL-visszavágón (Fotó: PA Images)

Vagyis a Párizsban alárendelt szerepbe kényszerült Slot-csapat leginkább már csak a hazai pálya és a szurkolói (hang)erejében bízik.

Szoboszlai Dominikék a szurkolóik segítségére számítanak

„Visszatérünk az Anfieldre, ahol a BL-ben legutóbb a Galatasaray ellen (4-0 – a szerző) az idei legjobb meccsünket játszottuk. Igyekszünk kidolgozni egy olyan tervet, ami a mostanitól egészen eltérő mérkőzést mutat majd hazai pályán, és ha igazán agresszíven nyomást gyakorolunk, akkor a szurkolóink sokat segíthetnek. Az Anfield légköre megadhatja azt a pluszt, amire most szükségünk van” – bizonygatta Arne Slot.

Liverpool failed to have a single shot on target in a Champions League game for the first time in six years 😲 pic.twitter.com/FkWTBTUD6v — Football on TNT Sports (@footballontnt) April 8, 2026

„A szurkolóink ​​nagy szerepet játszhatnak a visszavágón. Ők alkotják a klub gerincét, és remélhetőleg ott lesznek mellettünk” – emelte ki Van Dijk is, míg magyar csapattársa így fogalmazott:

„Nagyon nehéz meccs volt, egy nagyon jó csapat ellen játszottunk, de

kilencven perc még hátravan, a saját szurkolóink előtt fogunk játszani, és továbbra is bízunk benne, hogy fordíthatunk.

Mindenki nevében mondhatom, beleértve a társaimat, a vezetőedzőt, a szurkolókat, hogy megyünk tovább és mindent bele fogunk adni” – mondta Szoboszlai Dominik.

Az angol bajnoki címvédő közelít az évszázad egy szezonra jutó legtöbb Pool-vereségéhez (az eddigi 17 után még két kudarc, és beállítja a Rafa Benítez dirigálta elődök 2004/2005-ös negatív rekordját); ráadásul közel 6 év után (2020. november 25., Liverpool-Atalanta 0-2) először zárt BL-meccset kaput eltaláló lövés nélkül; a mindössze 26 százaléknyi labdabirtoklás, és a liverpooli szempontból 3-18-as lövési próbálkozás is gyászos statisztikai adat; hát még, hogy 14 év után először tart hármas idegenbeli vereségsorozatnál a csapat.

A Liverpool-PSG BL-negyeddöntő-visszavágót jövő kedden rendezik; Szoboszlaiék addig szombaton (18.30, tv: Spíler 1) a Fulhamet fogadják a Premier League 32. fordulójában.