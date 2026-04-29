„Szoboszlai inkább pihen" - gyűlöletcunami zúdul a magyar sztárra a családi fotó miatt

Szoboszlai Dominik pár napos vakációra utazott családjával Rómába. A Liverpool középpályásának felesége, Buzsik Borka közösségi oldalán osztott meg pillanatokat a kiruccanásról, amelyeken jól látszik: nemcsak a szerelmesek, hanem kislányuk is élvezte az olasz fővárosban töltött napokat. A képek azonban nem arattak osztatlan sikert a Vörösök szurkolóinak körében. Sokan úgy vélik, a magyar válogatott csapatkapitányának inkább a vasárnapi (16:30, Tv: Spíler 1) rangadóra kellene fókuszálnia, hiszen a Manchester United-Liverpool mérkőzés következik az angol bajnokságban.

Szoboszlai Dominiket keményen támadják a szurkolók

A Liverpool magyar középpályásának az X-en megjelent vakációs fotói alatt meglepően éles hangvételű kommentek jelentek meg. Nyíltan bírálták a játékost és családját, és kemény kritikákat fogalmaztak meg a pihenés időzítésével kapcsolatban. Volt, aki azt írta: miközben a csapattársak edzenek, Szoboszlai inkább pihen. Mások azt kérdőjelezték meg, vajon tisztában van-e azzal, hogy vasárnap fontos mérkőzés vár a csapatra a Manchester United ellen. Akadt olyan hozzászóló is, aki megjegyezte:

Jürgen Klopp idejében ez elképzelhetetlen lett volna.

És ezek még a visszafogottabb reakciók közé tartoztak. A kommentfolyam egy része azonban messze túllépett a konstruktív kritikán: sok megszólalás inkább frusztrációt, sőt helyenként már indulatot tükrözött. Mindez különösen annak fényében meglepő, hogy a modern futballban a rövid pihenők és családi kikapcsolódások teljesen megszokottnak számítanak a sűrű versenynaptár mellett.

Szoboszlai Dominik esete jól példázza, milyen gyorsan fordulhat át a rajongás kritikába – vagy akár támadásba – a közösségi médiában. Egy ártatlannak tűnő családi poszt is elegendő lehet ahhoz, hogy megossza a szurkolókat.