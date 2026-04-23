Mindenki találgat Szoboszlai Dominik új fotója kapcsán, kétségbeestek a szurkolók

„Mi volt ezzel a célja?” – tették fel sokan a kérdést az interneten, miután Szoboszlai Dominik új fotót osztott meg közösségi oldalán. A képen GIF formájában megjelölte korábbi lipcsei csapattársait, Dani Olmót – aki ma már a Barcelona játékosa –, valamint Benjamin Henrichst, aki továbbra is az RB Leipziget erősíti.

Szoboszlai Dominik két évet játszott az RB Leipzigban

Az új fotó villámgyorsan futótűzként terjedt a liverpooli szurkolók körében, akik közül sokan kétségbeesetten kaptak a fejükhöz, amikor meglátták a bejegyzést, és egyöntetűen kérdezték: „Mi volt ezzel a célja?”

Többen attól tartanak, hogy mindez valamiféle jel lehet, különösen annak fényében, hogy magyar válogatott középpályása a mai napig szoros kapcsolatot ápol lipcsei múltjával és a barátaival. Felvetődött az is, hogy Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítása továbbra sem halad előre – amelyről korábban a 25 éves játékos sem tudott bővebb információval szolgálni –, így egyesek szerint nem kizárt, hogy az RB Leipzig a nyári átigazolási időszakban megpróbálja visszacsábítani. Természetesen mindez nagy valószínűséggel nem jelent semmi konkrétumot, hiszen a Liverpool-sztárja korábban maga is úgy nyilatkozott, hogy jól érzi magát a klubnál, és hosszú távon is a Vörösöknél képzeli el a jövőjét.

Dominik Szoboszlai on Instagram 👀 👀 pic.twitter.com/KLFvLjNEVv — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) April 21, 2026

Dani Olmo és Benjamin Henrichst is hasonlót posztolt

A spanyol és a német válogatott játékos sem maradt adós a reakcióval: ők is hasonló bejegyzésekkel jelentkeztek. Dani Olmo nemrég egy autóban készült fotót osztott meg, amelyen Szoboszlai Dominik is feltűnik még lipcsei mezben, valamint Benjamin Henrichs is szerepel a képen. Utóbbi egy virágzó fa előtt készült fotóval lepte meg a követőit, és barátaihoz hasonlóan ő is ugyanazokat a GIF-eket helyezte el a bejegyzésén. Ugyanakkor sok szurkoló szerint nincs szó többről, minthogy a futballisták barátsága továbbra is erős, és lehet, hogy csak egy közös emlékre utalnak – vagy egyszerűen így ugratják egymást.

