Mindenki találgat Szoboszlai Dominik új fotója kapcsán, kétségbeestek a szurkolók

Kétségbeesetten fogják a fejüket a liverpooli szurkolók. Szoboszlai Dominik nemrégiben egy új fotót osztott meg, melyen egykori lipcsei csapattársait jelölte meg.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.23. 07:30
„Mi volt ezzel a célja?” – tették fel sokan a kérdést az interneten, miután Szoboszlai Dominik új fotót osztott meg közösségi oldalán. A képen GIF formájában megjelölte korábbi lipcsei csapattársait, Dani Olmót – aki ma már a Barcelona játékosa –, valamint Benjamin Henrichst, aki továbbra is az RB Leipziget erősíti.

Szoboszlai Dominik két évet játszott az RB Leipzigban Fotó: Molly Darlington

Szoboszlai Dominik fotója kérdéseket vet fel a szurkolóknál

Az új fotó villámgyorsan futótűzként terjedt a liverpooli szurkolók körében, akik közül sokan kétségbeesetten kaptak a fejükhöz, amikor meglátták a bejegyzést, és egyöntetűen kérdezték: „Mi volt ezzel a célja?”

Többen attól tartanak, hogy mindez valamiféle jel lehet, különösen annak fényében, hogy magyar válogatott középpályása a mai napig szoros kapcsolatot ápol lipcsei múltjával és a barátaival. Felvetődött az is, hogy Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítása továbbra sem halad előre – amelyről korábban a 25 éves játékos sem tudott bővebb információval szolgálni –, így egyesek szerint nem kizárt, hogy az RB Leipzig a nyári átigazolási időszakban megpróbálja visszacsábítani. Természetesen mindez nagy valószínűséggel nem jelent semmi konkrétumot, hiszen a Liverpool-sztárja korábban maga is úgy nyilatkozott, hogy jól érzi magát a klubnál, és hosszú távon is a Vörösöknél képzeli el a jövőjét.

Dani Olmo és Benjamin Henrichst is hasonlót posztolt

A spanyol és a német válogatott játékos sem maradt adós a reakcióval: ők is hasonló bejegyzésekkel jelentkeztek. Dani Olmo nemrég egy autóban készült fotót osztott meg, amelyen Szoboszlai Dominik is feltűnik még lipcsei mezben, valamint Benjamin Henrichs is szerepel a képen. Utóbbi egy virágzó fa előtt készült fotóval lepte meg a követőit, és barátaihoz hasonlóan ő is ugyanazokat a GIF-eket helyezte el a bejegyzésén. Ugyanakkor sok szurkoló szerint nincs szó többről, minthogy a futballisták barátsága továbbra is erős, és lehet, hogy csak egy közös emlékre utalnak – vagy egyszerűen így ugratják egymást.

Dani Olmo fotója: 

Dani Olmo is hasonló képet posztolt, mint Szoboszlai Dominik Fotó: Instagram

Benjamin Henrichst hasonló képe:

Benjamin Henrichst fotóján szintén megjelölte Szoboszlai Dominiket Fotó: Instagram

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
