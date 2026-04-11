„Ez csak időpocsékolás” – Beleszálltak Sallai Roland lelkébe

Neves török sportriporter szólta le a Galatasaray magyar sztárját. A magyar válogatott támadója, Sallai Roland tényleg csak jobbhátvédnek jó?!

Szerző: MM
Létrehozva: 2026.04.11. 07:00
Ebben a szezonban többnyire kényszer szülte jobbhátvédként játszott Sallai Roland a Galatasarayban, így jutott el török csapata a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjéig is. A legutóbbi, Göztepe ellen 3-1-re megnyert bajnokin azonban – több csatár sérülése miatt – a magyar labdarúgó a támadósor bal szélén rohamozott, és hagyott ki több nagy gólszerzési lehetőséget. A kritika nem is maradt el.

Sallai Roland (balra) most is küzdött becsülettel, mint mindig, csak a gól nem jött össze neki szélsőként       Fotó: Anadolu via AFP

Egy országosan ismert sportújságíró-tévériporter bántó értékelést mondott Sallai Rolandról.

Sallai Roland: Jobbhátvéd vagy semmi?

Teljesen egyértelmű, hogy Sallai nem elég tehetséges ahhoz, hogy a Galatasaray szélsője legyen. Vagy jobbhátvédként kell szerepeltetni ezt a srácot, vagy sehogy.

Szerintem vannak dolgok, amiken nem szabad változtatni. Szorgalmas, úgyhogy megérdemel valamit, de ugyan már, ő nem 10-es, nem jobbszélső, nem balszélső és soha nem is lesz az. Ez csak időpocsékolás – tálalt ki Ugur Karakullukcu.

Sallai ebben a szezonban eddig 40 tétmérkőzésen játszott a Galatában. Noha eredetileg támadóként a magyar válogatott egyik legjobbja, klubcsapatában 32-szer jobbhátvédként számított rá Okan Buruk vezetőedző, aki az egyik legfontosabb játékosának tartja a Liverpool kiszemeltjét, éppen a sokoldalúsága és az alkalmazkodókészsége miatt. Sallai védőként egy góllal és hat gólpasszal segítette a csapatát.

A Göztepe-Galatasaray (3-1) meccs összefoglalója:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
