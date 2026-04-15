Szoboszlai Dominik azonnal elnézést kért, mégis támadják

Balszerencsés körülmények között sérült meg a franciák sztárja. A Liverpool-PSG meccs után Szoboszlai Dominik helyett inkább az UEFA a bűnbak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.15. 19:00
szoboszlai dominik bajnokok ligája desire doue

Súlyos sérülések árnyékolták be a Liverpool-PSG találkozót. A Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágójának első félidejében Hugo Ekitikét kellett hordágyon levinni a pályáról, nem kizárt, hogy a francia játékos Achilles-ínsérülést szenvedett, s akár egy évet is kihagyhat. A szünet után nem sokkal Szoboszlai Dominik mellől repült neki a reklámtáblának Desire Doue, a francia válogatott csatár sem tudta folytatni a játékot. A vendégek sajtója a magyar játékost hibáztatta az esetért.

doue liverpool-psg
Doue nagy csattanással repült ki a pályáról a Liverpool-PSG BL-negyeddöntőn (Fotó: Carl Recine)

Az 51. percben Szoboszlai Dominik és Desire Doue az oldalvonal mellett harcolt a labdáért szabályos keretek között, a Liverpool játékosa erőszakosabb volt, s kirepült mellőle az ellenfele. Doue a reklámtábla mellett a zajmikrofont is letarolta. A játékvezető helyesen nem ítélt szabadrúgást, ugyanakkor Szoboszlai elsőként kért elnézést ellenfelétől.

Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg
Szoboszlai ölelte át a lecserélt csatárt (Fotó: Carl Recine)

Liverpool-PSG: az UEFA a hibás a sérülésért?

Francia lapok szerint az okozta a bajt, hogy Szoboszlai Dominik kilökte a csatárt a pályáról – írja a Magyar Nemzet. Arról is beszélnek ugyanakkor, hogy az Anfielden nem először voltak túl közel a reklámtáblák. Egy hónappal ezelőtt a Galatasaray csatára, Noa Lang szenvedett ujjsérülést itt a reklámtábla miatt. A szakértők már akkor jelezték, túl közel vannak a hirdetések a pályához. A negyeddöntő előtt a Liverpool kénytelen volt módosítani a pályavonalak és a reklámtáblák közötti távolságot, miután az UEFA azt szerette volna, hogy a Langéhoz hasonló eset ne ismétlődjön meg. A jelek szerint elégtelen volt az UEFA döntése.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu