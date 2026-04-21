Lipcsébe hívják a magyar tinit, ő lehet az új Szoboszlai
Merre vezet a 15 éves magyar csatártehetség útja a Mészöly Focisuliból? Farkas Timótot Lipcse mellett többek között portugál sztárklubok is csábítják.
Magyar csatártehetség került az RB Leipzig célkeresztjébe: a Mészöly Focisuli 15 éves támadóját, Farkas Timótot szerződtetné a német Bundesliga élklubja.
Erről a lipcsei futballcsapat híreivel foglalkozó RB Live is beszámolt, kiemelve: Farkas 11 meccsen 10 gólt szerzett a magyar U16-os válogatottban.
Farkas Timót követheti Szoboszlai útját
A Nemzeti Sport értesülése szerint a Leipzig legújabb magyar kiszemeltjét a portugál Sporting és Benfica mellett olasz, osztrák és holland klubok is figyelik. Farkas Timótra Lipcsében egyelőre az U17-es vagy az U19-es korosztályos csapatnál számítanának.
A 2016 óta német élvonalbeli RB Leipzig jelenleg Gulácsi Péter és Orbán Willi kenyéradója, de korábban (2021-23) Szoboszlai Dominik is ott játszott, és Kalmár Zsolt (2014-16) is szerepelt a csapatban.
