Lipcsébe hívják a magyar tinit, ő lehet az új Szoboszlai

Magyar csatártehetség került az RB Leipzig célkeresztjébe: a Mészöly Focisuli 15 éves támadóját, Farkas Timótot szerződtetné a német Bundesliga élklubja.

A 15 éves Farkas Timót válogathat a külföldi ajánlatok közül (Fotó: mlsz.hu)

Erről a lipcsei futballcsapat híreivel foglalkozó RB Live is beszámolt, kiemelve: Farkas 11 meccsen 10 gólt szerzett a magyar U16-os válogatottban.

Farkas Timót követheti Szoboszlai útját

A Nemzeti Sport értesülése szerint a Leipzig legújabb magyar kiszemeltjét a portugál Sporting és Benfica mellett olasz, osztrák és holland klubok is figyelik. Farkas Timótra Lipcsében egyelőre az U17-es vagy az U19-es korosztályos csapatnál számítanának.

A 2016 óta német élvonalbeli RB Leipzig jelenleg Gulácsi Péter és Orbán Willi kenyéradója, de korábban (2021-23) Szoboszlai Dominik is ott játszott, és Kalmár Zsolt (2014-16) is szerepelt a csapatban.