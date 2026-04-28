Szoboszlainál is jobb? Helyére követelik a Liverpool mellőzött sztárját

A statisztikák alapján a Liverpool angol középpályása az élvonal egyik legjobbja. Curtis Jones kiérdemelte, hogy eredeti posztján kerüljön a kezdőbe.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.28. 17:15
Csupán  kiegészítő szerep jutott Curtis Jones számára idén a Liverpool középpályáján. A 25 éves angol futballista többnyire csak a mérkőzések hajrájában, illetve kényszerből, sérülések miatt kapott lehetőséget Arne Slot vezetőedzőtől. Az elmúlt két Premier League-találkozón azonban már a kezdőcsapatban bizonyíthatott, és teljesítményével egyáltalán nem vallott szégyent. Sőt, könnyen lehet, hogy az egész szezon során a pályán lett volna a helye.

Curtis Jones a Liverpool akadémiáján nevelkedett Fotó: Shaun Brooks - CameraSport

A Liverpoollal foglalkozó Empire of the Kop szerint Jones egyértelműen kiérdemelte, hogy eredeti posztján, azaz a középpályán kerüljön a kezdőbe. Az angol portál hangsúlyozza, nehezen érthető, Slot miért nem ad több lehetőséget a játékosnak, különösen annak fényében, hogy Alexis Mac Allister idén árnyéka önmagának

Ez a vélemény egyre népszerűbb a szurkolók körében is.

Curtis Jones Szoboszlait is lepipálta

További érvként hozzák fel a liverpooli születésű Jones mellett, hogy az utóbbi két mérkőzés alapján több statisztikai oldal szerint is felülmúlta Szoboszlai Dominikot és Ryan Gravenberchet is – igaz, ezeken a találkozókon az angol jobbhátvédként szerepelt.

A FotMob értékelései a Liverpool legutóbbi két mérkőzéséről:

  • Curtis Jones: 8.05/10
  • Szoboszlai Dominik: 6.85/10
  • Ryan Gravenberch: 6.35/10

Mindezek ellenére a játékos jövője nem tűnik teljesen biztosnak az Anfielden: az elmúlt hetekben olyan pletykák is napvilágot láttak, hogy a nyári átigazolási időszakban akár távozhat is. Ez komoly veszteség lenne a klub számára, hiszen a DataMB adatai alapján Jones az egyik leghatékonyabb előrepasszokat kiosztó középpályás a Premier League-ben, mind mennyiség, mind pontosság szempontjából kiemelkedő mutatókat produkál.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
