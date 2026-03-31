Schmidt Ádám: 106,6 milliárd forint sporttámogatás érkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe

Schmidt Ádám elmondta: ebből az összegből 47,8 milliárd forintot fordítottak infrastrukturális fejlesztésre, minden egyéb támogatás a sportegyesületek működését volt hivatott támogatni.

Schmidt Ádám. Fotó: Balogh Zoltán

"Azt gondolom, hogy ez is jól jelzi, hogy mit jelent az, amikor azt mondjuk, hogy a magyar kormányzat számára a sport kiemelt stratégiai ágazat volt az elmúlt tizenhat évben" - fogalmazott a kormánypárti politikus.

Schmidt Ádám előadásában a sportirányítás legfontosabb feladatai között a megfelelő értékek közvetítését, a valódi teljesítményt felmutató sportolók társadalmi példaképpé történő állítását és a sportolási lehetőségek biztosítását nevezte annak érdekében, hogy aki akarja és megvan benne a tehetség, a legmagasabb szintig tudjon eljutni. A létesítményfejlesztés kapcsán kiemelte: olyan létesítményekre van szükség, ahol minden magyar korosztály kulturált körülmények között tud sportolni, az elmúlt tizenhat év fejlesztései pedig bebizonyították, nemcsak európai, hanem világviszonylatban is egyedülálló az, ami ezen a területen Magyarországon megvalósult.

A 2010 előtti állapotokhoz képest, amikor sok egyesület a megszűnés szélén volt, a kormányzat olyan egyesületi támogatási programokat indított, amelyek helyben is érezhetőek, csak a Nyíregyházi Sportcentrumot a kiemelt vidéki sportfejlesztési programban évi 400 millió forinttal támogatták - hívta fel a figyelmet Schmidt Ádám, hozzátéve, a Hiszek Benned program pedig éppen a kis és közép egyesületek támogatására jött létre.

Elmondta: a 2011-ben elindított látvány-csapatsport támogatási program az Európai Uniótól 2023-ban további hatéves működési engedélyt kapott, ha pedig ez a kormányzat marad a helyén, akkor 2029-ig ez a program működni fog, ami évente 124,9 milliárd forintot jelent a hat látvány-csapatsport szövetség és tagszervezeteik számára.

Schmidt Ádám az edzőképzés fontosságát hangsúlyozva közölte: a sportirányítás nyolc felsőoktatási intézménnyel és az országos sportági szakszövetségekkel együttműködve az edzőhiányt is orvosolni szeretné a közeljövőben. A sportdiplomáciára kitérve elmondta: a Magyarországon az elmúlt időszakban megrendezett nagy nemzetközi sporteseményeknek kettős célja volt; egyrészt a nemzeti sportvilágban jegyezzék a magyar sportdiplomáciát, másrészt élményt szerettek volna biztosítani a magyaroknak.