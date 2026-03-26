Sportfórum Pécsen: Dr. Schmidt Ádám három fontos célt emelt ki

Dr. Schmidt Ádám három fontos célt emelt ki a Sportinfó 2026 elnevezésű fórum pécsi állomásán. A sportért felelős államtitkár a Szamosi Nándor Sportcsarnokában elmondta, olyan életképes honfitársakat szeretnének nevelni, akik az élet nagy kihívásaival szembe tudnak nézni, és a felmerülő akadályokat képesek megugrani. További célkitűzés olyan sportolók kinevelése, akik valós teljesítményükkel kiérdemlik, hogy példaképek legyenek, valamint az is, hogy térségtől és születési helytől függetlenül biztosítani tudják azokat a feltételeket, amelyek révén a sportolók eljuthatnak a legmagasabb szintig, és huzamosabb ideig ott is maradhatnak – írja a Bors.

Dr. Schmidt Ádám kiemelte, ha a látványsport támogatás nem lenne, elképesztő tagdíjat kellene fizetniük a szülőknek

Dr. Schmidt Ádám kiemelte a 2011 óta működő látványcsapatsport támogatás hat sportág (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong, röplabda) szakszövetségének keretein belül működő több száz egyesületnek nyújt segítséget.

Ha ez a fajta támogatás nem lenne, elképesztő tagdíjat kellene fizetniük a szülőknek, amivel az utánpótlás gyorsan hanyatlásnak indulna

– idézi a bama.hu a sportért felelős államtitkár szavait.

Dr. Schmidt Ádám: 15 helyen merült fel ugyanez a kérdéskör

Dr. Ács Pongrác köszönetet mondott Schmidt Ádámnak az elmúlt esztendők során kapott támogatásért. Hozzátette, részben annak is köszönhetően jött létre a PEAC asztalitenisz-terme. A PTE-PEAC elnöke egy kéréssel is fordult az államtitkárhoz: sportorvosok terén hiányt szenved Baranya vármegye.

Ez a tizenhatodik állomás, és eddig 15 helyen merült fel ugyanez a kérdéskör. Valahogy együtt kell megtalálnunk a megoldást. A felelősséget magamra vállalom. Az én elgondolásom volt, hogy a korábbi rendszeren változtatni kell. Egyfelől valószínűleg mind hallottunk már olyanról, hogy egy lelkes szülő, vagy klub alkalmazott szedte össze az igazolásokat, elvitte a házi orvoshoz, aki nyomott rájuk egy pecsétet, és valódi vizsgálat nem történt. Egy felelős állami vezető nem gondolhatja, hogy ez normális eljárás. Ha ez egyetlen fiatal vagy középkorú sportoló egészségébe, ne adj Isten életébe kerül, az egy fenntarthatatlan rendszer. Másfelől sok egyeztetést folytattunk az OSEI-jal, a sportkórházzal, és azt láttuk, hogy két nagy hullámban túlterhelődött a rendszer: az év elején, február-március környékén, illetve a labdajátékok szezonjához közeledve. Ma 139 sportorvos tud olyan sportorvosi vizsgálatot elvégezni, amelyre mi azt mondjuk, hogy megnyugtató. A változtatások viszont fennakadásokat, csúszásokat okozhattak, mert azt akartuk, hogy az év 365 napján oszoljanak el a vizsgálatok. Azt látom, és a statisztika is azt mutatja egyébként, hogy a sportvilágot vagy nem kellőképpen tájékoztattuk, vagy továbbra is rutinszerűen álltak ezekhez a vizsgálatokhoz az egyesületek

– fogalmazott Dr. Schmidt Ádám. Hozzátette, érzi, a rendszernek finomodnia kell, és ezen folyamatosan dolgoznak.