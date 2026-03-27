RETRO RÁDIÓ

„Hibásnak érzem magam” – Maradona haláláról beszélt az argentin legenda

Gabriel Batistuta a legenda haláláról beszélt. Szerinte Diego Maradona úgy halt meg, mint egy kutya.

Megosztás
Szerző: (s)
Létrehozva: 2026.03.27. 19:00
Diego Maradona haláláról, hiányáról beszélt egykori legendás csapattársa. A 78-szoros argentin válogatott Gabriel Batistuta szerint a földkerekség egyik legjobb labdarúgója, Diego Maradona 2020. november 25-ikén szörnyen magányosan hunyt el.

Diego Maradona (balra) és Batistuta együtt szerepelt az 1994-es világbajnokságon (Fotó: AFP)

Batistuta szerint ő maga is tehetett volna a tragédia elkerüléséért.

Magányos volt, egyedül volt. Szidtam magam, mert én is lehettem volna az egyik támogatója. Az volt a baj vele az életben, hogy senki sem mondott neki nemet, amikor fiatal volt

– nyilatkozta Batistuta a Rio Ferdinand bemutatja című sorozatban. Arról is beszélt, hogy Lionel Messi vagy Maradona a jobb labdarúgó. Batigol úgy vélte, egymástól gyökeresen különböznek. 

Messi 1000 gólt fog szerezni, Maradona az ötödét. Messi csendes srác, Maradona nem az volt. Mégis a csúcson maradt, mert tudott játszani, tudta kezelni a bírót, az ellenfeleket, hihetetlen dolgokat volt képes véghez vinni. Messiben nincs meg ugyanez a karizma

– vélekedett.

Maradona drámája a vb-n

Diego Maradona 1986-ban világbajnoki címig vezette Argentínát, majd 1990-ben is döntős volt a válogatottal, akkor kikaptak az NSZK-tól. Négy évvel később ismét bombaerősek voltak, Batistuta és Maradona között remek volt az összhang. Maradonát ugyanakkor 2 meccs után pozitív doppingteszt miatt kizárták a tornáról, Argentína pedig összeomlott, már a nyolcaddöntőben búcsúzott a csapat Románia ellen. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu