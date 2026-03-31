Címlapsztár lett Hollandiában a magyar csodatini

„Tehetséggyár: A kolosszális Kovács egy küldetés miatt hagyta el Magyarországot” – ezzel a címmel közölt hosszabb cikket a holland ESPN az AZ Alkmaar fiatal magyar csatáráról, Kovács Bendegúzról. A holland lap a válogatott szünetek idején rendszeresen bemutatja a helyi ligák feltörekvő tehetségeit, ezúttal Kovács került reflektorfénybe. A cikk kiemeli, hogy Kovács korábban a DVSC játékosa volt, ám ott nem találta meg a számításait. Ezután édesapjával közösen dolgoztak ki egy tervet a holland folytatásra.

Kovács Bendegúz ma ünnepli 19. születésnapját Fotó: BSR Agency

„Olyan országot kerestek, ahol fejlődhet. Először az Alphense Boysnál próbálkoztak, de ott nem jártak sikerrel, mert nem tartották elég jónak. Aztán az ARC-hez került. Három próbajátékot teljesített, utána mondtam, hogy elég jó az első csapat keretéhez, abban a pillanatban döntöttek a szülei a költözésről” – nyilatkozta Kevin Ruiter a holland ARC Alphen utánpótlás edzője.

A szokásos edzésidőn kívül is sokat foglalkozott azzal, hogy jobb legyen. Szabadidejében futott, erősítette a futballhoz szükséges bizonyos izomcsoportokat. Vasárnapokon futballiskolákba járt, hogy még jobb legyen. Nem csak azért költözött Hollandiába, hogy focizzon. Küldetéssel érkezett ide

– folytatta az edző.

Az első félévben, miután idejött, rögtön bajnokok lettünk, majd később is a bajnoki címért küzdöttünk. Már akkor a figyelem középpontjába került. Később, miközben az ARC-ben játszott, bekerült a magyar utánpótlás-válogatottba, ezért rengeteg klub felfigyelt rá. Több tucatnyi játékosmegfigyelő állt a pálya szélén, hogy megnézze Bendegúzt, és nem csak holland klubok voltak közöttük.

Az Ajax tizenhét alkalommal nézte meg Kovácsot, mielőtt felvették volna az utánpótlásukba. Két éven belül azonban vége lett az amszterdami időszaknak. A következtetés: „Nem elég jó.” Az AZ számára, amely már az ARC-s időszakában is szerette volna őt megszerezni, ez volt a megfelelő pillanat a lépésre. A magyar játékos 2025 nyarán írt alá 2028 közepéig szóló szerződést. Paul Brandenburg, az utánpótlás-nevelés vezetője a szerződéskötéskor így beszélt róla.

Bendegúz egy olyan csatár, akiről az elkövetkező években még sokat fogunk hallani, és akinek a játékát élvezni fogjuk.

A magyar csodatini, Kovács Bendegúz Fehérgyarmatról indult, és hatalmas utat bejárva ma már a Jong AZ meghatározó játékosa, akit topligás klubok is figyelnek. A 19. születésnapját ünneplő támadóról nem is mondhattak volna nagyobbat: „Ha ez a fiú egyszer topfutballista lesz, az megér egy dokumentumfilmet.”