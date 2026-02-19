Üvöltöznek az európai sztárklub vezetői a magyar futball nagy reménysége miatt

A világfutball egyik legfigyelemreméltóbb fiatal tehetségeként tartják számon a holland AZ Almaar 18 éves magyar csatárát, Kovács Bendegúzt. A majd' 2 méter magas, mégis technikás, gyors – és ami a legfontosabb: gólerős – futballistát tavaly nyáron, két év után elengedték az Ajax világhírű akadémiájáról. Az U19-es válogatottunkban szereplő, és már Marco Rossi szövetségi kapitány csapatába vágyó játékos bomba formája láttán kiakadtak az amszterdami vezetők.

Áll a bál az Ajaxnál, hogy tavaly elengedték: Kovács Bendegúz februárban triplázott a Dortmund ellen az ifi-BL-ben, majd legutóbb a holland másodosztályban is

(Fotó: Soccrates Images)

A Fehérgyarmaton született, majd a DVSC utánpótlásából 14 évesen Hollandiába távozott Kovács – aki hosszú távon Varga Barnabás utóda lehet a magyar válogatottban – ebben a szezonban csak úgy ontja a gólokat új klubjában. Az AZ Alkmar U19-es korosztályos csapatában 14 meccsen 14-szer, a holland felnőtt másodosztályban szereplő tartalékcsapatban 6 mérkőzésen 4-szer, az ifi-BL-ént is emlegetett UEFA Ifjúsági Ligában pedig 5 találkozón 7-szer volt eredményes. Utóbbi sorozatban legutóbb triplával vette ki a részét a Borussia Dortmund elleni 4-0-s diadalból. Az ismert holland sportújságíró, Henk Spaan szerint az Ajax akadémiáján (De Toekomst) egy igazgató nemrég hangosan kiabálta, hogy nem ő a felelős Kovács Bendegúz elengedéséért.

„Az AZ-nél még mindig Beukeren nevetnek” – utalt a szakíró Marijn Beukerre, az Ajax sportigazgatójára, aki mellesleg korábban éppen az AZ Alkmaarnál is betöltötte ezt a munkakört.

Német válogatott sztárhoz hasonlítják Kovács Bendegúzt

Spaan szerint az amszterdami ifjúsági edzők és vezetők sorát döbbentette meg a magyar labdarúgó távozása, akinek külön dicsérték a mentalitását. Ő maga már tavaly októberben a német válogatottba berobbant (a Nationalelfben 8 meccsen 4 gólos) Nick Woltemadéhoz hasonlította Kovács Bendegúzt. A magyar fiúnál egyetlen centivel alacsonyabb centert tavaly nyáron 75 millió euróért (28,5 milliárd forint) szerződtette Stuttgartból az angol Newcastle United, akkor a futballvilág ötödik legdrágább vételeként.

"A magasságához képest átlagon felüli a technikai tudása” – emelte ki Kovácsról a holland sportújságíró, miután a múlt hétvégi holland másodosztályú meccsen, a TOP Oss ellen is három gólt szerzett, és nyilván a küszöbén áll annak, hogy az AZ Alkmaar élvonalbeli csapatában is debütáljon.