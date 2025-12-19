„A labdával mindenre képes vagyok” – Nem akárki célozza meg Varga Barnabás helyét
Az Ajax világhírű akadémiáján is tanult, most az AZ Alkmaar proficsapatába igyekszik. Kovács Bendegúzt motiválja, hogy Varga Barnabás mögött egyelőre nincs valami nagy konkurencia a válogatottban.
Két évig az Ajax labdarúgó-akadémiáján fejlődött, nyár óta pedig az AZ Alkmaar szintén elitszintű utánpótlásában, a holland élklub U19-es csapatában szerzett 16 tétmeccsen 17 gólt Kovács Bendegúz. A talán legnagyobb jövő előtt álló csatártehetségünk – a magyar U19-es válogatott erőssége – a Csakfoci interjújában beszélt többek között a hazai kezdetekről; az amszterdami időszakáról; a céljait illetően pedig a spanyol topligáról és a magyar A válogatottról is, amelyben Varga Barnabás mögött egyelőre nagy az űr a posztján.
Kovács Bendegúz egyelőre az AZ felnőttcsapatába vágyik, ami pedig a középcsatárként szinte csak a 31 éves Varga Barnabásra építő magyar válogatottságot illeti:
– Igazából ez motivációt adhat nekünk, fiatal magyar csatároknak – nekem mindenképp motivációt jelent. Tudom azt, hogy Varga Barnabás mögött is nagyszerű játékosaink vannak, csak lehet, hogy az adott klubcsapatukban, vagy éppen a formájuk miatt nem mindig tudják megmutatni magukat.
Kovács Bendegúz lehet Varga Barnabás utóda a válogatottban?
Célom, hogy egyszer a felnőttválogatottban is pályára léphessek, és az, hogy jelenleg nincs túl nagy konkurencia, még inkább extra hajtóerőt ad
– mondta a 18 éves, közel 2 méter magasra nőtt támadó, aki az erősségeiről és a gyengéiről így beszélt:
– Kezdeném a jóval: az abszolút a technikai tudásom. Alapvetően a labdával mindenre képes vagyok, sokoldalú játékosnak tartom magam. Amit esetleg még fejleszteni lehet, az a magasságomhoz kapcsolódó fejjáték, az előző szezonban nem szereztem annyi gólt fejjel, ebben van még lehetőségem a fejlődésre.
Kovács Bendegúz elmondta még, hogy ha az alkmaari proficsapatban már több szezonon keresztül sikerül stabilan játszania, utána szeretne spanyol csapathoz szerződni.
– Egyszer szeretnék Spanyolországban focizni; a topligák közül a spanyol foci fogott meg a legjobban. Nagyon jó nézni, közel áll hozzám; a ligát technikás játékosok alkotják, és nagyon erős csapatok vannak benne, ezért szeretném, ha öt éven belül megcélozhatnám a spanyol ligát, ami szerintem reális cél is lehet – mondta.
A teljes interjút IDE kattintva olvashatod el!
