„A labdával mindenre képes vagyok” – Nem akárki célozza meg Varga Barnabás helyét

Két évig az Ajax labdarúgó-akadémiáján fejlődött, nyár óta pedig az AZ Alkmaar szintén elitszintű utánpótlásában, a holland élklub U19-es csapatában szerzett 16 tétmeccsen 17 gólt Kovács Bendegúz. A talán legnagyobb jövő előtt álló csatártehetségünk – a magyar U19-es válogatott erőssége – a Csakfoci interjújában beszélt többek között a hazai kezdetekről; az amszterdami időszakáról; a céljait illetően pedig a spanyol topligáról és a magyar A válogatottról is, amelyben Varga Barnabás mögött egyelőre nagy az űr a posztján.

Kovács Bendegúz ősszel négy meccsen négy gólt szerzett az UEFA Ifjúsági Ligában — Fotó: BSR Agency

Kovács Bendegúz egyelőre az AZ felnőttcsapatába vágyik, ami pedig a középcsatárként szinte csak a 31 éves Varga Barnabásra építő magyar válogatottságot illeti:

– Igazából ez motivációt adhat nekünk, fiatal magyar csatároknak – nekem mindenképp motivációt jelent. Tudom azt, hogy Varga Barnabás mögött is nagyszerű játékosaink vannak, csak lehet, hogy az adott klubcsapatukban, vagy éppen a formájuk miatt nem mindig tudják megmutatni magukat.

Kovács Bendegúz lehet Varga Barnabás utóda a válogatottban?

Célom, hogy egyszer a felnőttválogatottban is pályára léphessek, és az, hogy jelenleg nincs túl nagy konkurencia, még inkább extra hajtóerőt ad

– mondta a 18 éves, közel 2 méter magasra nőtt támadó, aki az erősségeiről és a gyengéiről így beszélt:

– Kezdeném a jóval: az abszolút a technikai tudásom. Alapvetően a labdával mindenre képes vagyok, sokoldalú játékosnak tartom magam. Amit esetleg még fejleszteni lehet, az a magasságomhoz kapcsolódó fejjáték, az előző szezonban nem szereztem annyi gólt fejjel, ebben van még lehetőségem a fejlődésre.

Kovács Bendegúz elmondta még, hogy ha az alkmaari proficsapatban már több szezonon keresztül sikerül stabilan játszania, utána szeretne spanyol csapathoz szerződni.

– Egyszer szeretnék Spanyolországban focizni; a topligák közül a spanyol foci fogott meg a legjobban. Nagyon jó nézni, közel áll hozzám; a ligát technikás játékosok alkotják, és nagyon erős csapatok vannak benne, ezért szeretném, ha öt éven belül megcélozhatnám a spanyol ligát, ami szerintem reális cél is lehet – mondta.

