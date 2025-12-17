Megvan Varga Barnabás új csapata? A törökök nem mondanak le róla
A Fradinak nem lesz könnyű megtartani a remek formában futballozó magyar válogatott csatárt. Varga Barnabásnak több kérője is lehet a télen, de legkomolyabb érdeklődő Törökországból jöhet.
A Fradi az idei szezonban minden előzetes várakozást felülmúlva menetel az Európa-ligában, és a bajnokságban is bőven lőtávon belül vannak a listavezető Győrhöz képest. Mindez Varga Barnabás kiemelkedő játékának is köszönhető, hiszen kétséget kizárólag pályafutása legjobb formájában futballozik, és megállíthatatlan az ellenfél kapuja előtt. Erre több külföldi csapat is felfigyelt, és nem kizárt, hogy már a téli átigazolási időszakban megkísérlik megszerezni a magyar gólvágót.
Korábban olasz csapatok érdeklődéséről is lehetett olvasni, ám az sem lenne meglepő, ha Varga a magyar futballisták körében közkedvelt török élvonalban folytatná pályafutását. Már nyáron is több török klub figyelmét felkeltette, közülük pedig a Samsunspor tűnt a legelszántabb kérőnek. Azóta azonban a kiváló őszi szezon hatására könnyen elképzelhető, hogy még patinásabb egyesületek radarjára is felkerült.
Hol folytatja Varga Barnabás?
A Samsunspor a nyári átigazolási időszak utolsó napján annyira biztosnak tűnt az üzletben, hogy állításuk szerint már csupán a hivatalos bejelentés volt hátra. Mindez immár több hónapja történt, és mint tudjuk, Varga Barnabás továbbra is a Ferencváros kötelékébe tartozik. Ugyanakkor korántsem kizárt, hogy a török klub a téli átigazolási időszakban ismét próbálkozni fog, különösen akkor, ha valóban olyan közel jártak a megegyezéshez, ahogyan azt feltételezik.
Egy azonban biztos: a Ferencvárosnak is lesz beleszólása az ügybe, hiszen a rekordbajnok aligha válik meg szívesen legeredményesebb támadójától akkor, amikor az európai kupaporondon veretlenül menetel. Amennyiben végül megszületik a klubok közötti megállapodás, minden bizonnyal több millió eurós üzletről beszélhetünk, hiszen Varga Barnabás nem csupán a magyar bajnokságban, hanem európai szinten is meghatározó csatárrá nőtte ki magát.
