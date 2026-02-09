RETRO RÁDIÓ

Ebből balhé lesz, több százezer ír röhög a magyarokon

Már rég elfelejtettük, most azonban újabb bejegyzést tett közé a dublini reptér hivatalos-oldala. Szoboszlai Dominikon röhögnek Írországban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.09. 16:15
szoboszlai dominik manchester city írország liverpool

A Liverpool 2-1-re kikapott a Manchester Citytől a Premier League vasárnapi rangadóján. A meccs főszereplője Szoboszlai Dominik lett: látványos szabadrúgásgóllal vezetést szerzett a Vörösöknek, majd a hajrában kiállították, így egymeccses eltiltás vár rá. Az eset nem maradt visszhang nélkül a közösségi-médiában sem. A Dublin Airport hivatalos X-oldala ismét élcelődött a magyar válogatott csapatkapitányán. A reptér kommunikációs csapata ugyanis a Magyarország-Írország világbajnoki selejtező (2-3) óta rendszeresen „ugratja” Szoboszlait.

Szoboszlai Dominiket egy meccsre tiltották el
Szoboszlai Dominikot egy meccsre tiltották el (Fotó: Carl Recine)

Szoboszlain röhögnek Írországban

A vb-pótselejtezőt elbukó magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya egy bohóckodó gólörömével húzta ki ennyire a gyufát az ellenfeleknél, amiről azóta már világosan kiderült, hogy nem nekik szólt. Szoboszlai Dominik neve azonban konkrét trollkodási eszközzé vált: az írországi Lidl-től kezdve egészen a Dublin Airportig sorra figurázták ki a Vörösök-sztárját. Akkor úgy tűnt, mindez csak a világbajnoki-selejtezők felfokozott hangulatának szólt, most azonban újra előkerült Szoboszlai, azután, hogy a Liverpool ismét vereséget szenvedett az angol bajnokságban.

Amikor nyaralni indulsz, és amikor hazaérsz!

– írták a fotókombóra, melyen az egyik képen az látható, ahogy Szoboszlai Dominik szabadrúgásból betalál, a másikon pedig már lehajtott fejjel hagyja el a pályát a piros lapja után.

 

