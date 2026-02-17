Külföldi cikkben már Szoboszlaival együtt emlegetik a Fradi sztárját

Legjobb szezonját futja idén a Liverpoolban Szoboszlai Dominik. A magyar labdarúgó hatalmas formában van idén, egy hete a Manchester City, most szombaton a Brighton ellen lőtt bombagólt. Utóbbi meccs kisebb mérföldkő volt Szoboszlai liverpooli karrierjében. Steven Gerrard legendás, nyolcas mezében most, két és fél év alatt jutott el annyi összecsapásig a Vörösök színeiben, mint elődje, a ma már a Ferencvárosban szereplő Naby Keita.

Szoboszlai Dominik tökéletes választás volt 2023 nyarán Fotó: Visionhaus

Az Anfield Voice oldal számokkal érzékeltette, mennyi mindent tett le az asztalra Szoboszlai Dominik Liverpoolban. Ő két és fél, Keita pedig ennek a duplája, öt év alatt jutott 129 meccsig. Ezeken a guineai középpályás 11 gólt és 7 asszisztot ért el, Szoboszlai 25 találattal örvendeztette meg a szurkolókat, s emellé jött 19 előkészítés. Tisztán látszik, a két "nyolcas" közül a magyar játékos karrierje emlékeztet inkább a nagy előd Stveven Gerrardéra. Dominik egyébként éppen akkor érkezett Liverpoolba, amikor Keita távozott onnan. A Poollal BL-győztes középpályás Németországba, a Werder Bremenhez igazolt, ahol azonban nem vált be, s 2024 decemberében a Ferencvárosba igazolt.

Szoboszlai Gerrardot emlegette

A Liverpool középpályása a Brighton elleni meccs után elmondta, távol áll tőle, hogy a mostani szezonját Steven Gerrard legjobb éveihez hasonlítják. Mint mondta, tiszteli a korábbi ikont, de ő a saját történetét akarja írni.