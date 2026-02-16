RETRO RÁDIÓ

Titkolóznak Sallairól a BL-rangadó előtt: mindenki találgat, miért került ki a csapatból

Félrevezető, hogy egy percet sem játszott a keddi Bajnokok Ligája-meccs előtt. Sallai Roland lehet a Galatasaray csodafegyvere a Juventus ellen.

Szerző: MM
Létrehozva: 2026.02.16. 19:00
sallai roland galatasaray bajnokok ligája okan buruk juventus

Korábban azt zengte a török sportsajtó, hogy a Galatasaray edzője, Okan Buruk a Eyüpspor elleni bajnoki mérkőzésen próbálja ki a keddi (18.45, tv: Sport 1), Juventus elleni Bajnokok Ligája-rangadóra tervezett, jelentősen felforgatott kezdőcsapatát. Ebből aztán semmi sem lett, olyannyira, hogy a Galata egy sor kulcsjátékosát mindvégig pihentetve lépte le 5-1-re a kiesőjelöltet. A decemberi eltiltásán kívül most először mellőzött Sallai Roland volt az egyikük, akire a cikkek szent különleges feladat várhat pályafutása egyik legfontosabb meccsén.

Okan Buruk vezetőedző (balra) megint új pozícióban dobja mély vízbe Sallai Rolandot
Okan Buruk vezetőedző megint Sallai Rolanddal „sakkozik”: különleges új feladatra szánja a Juventus elleni BL-rangadón Fotó: Anadolu via AFP

Az eredetileg támadó szélsőként vagy árnyékékként játszó magyar futballsztár ebben a szezonban új poszton, jobbhátvédként bizonyított a Galatasarayban. Méghozzá olyan meggyőzően, hogy edzője nemrég már világklasszis-közeli teljesítményt emlegetett vele kapcsolatban. Most viszont éppen ott dőlhet el a török és az olasz rekordbajnok BL-összecsapása. A legjobb 16 közé jutásért rendezett párharcban a Juventus török balszélsője, Kenan Yildiz megfékezése lesz a Galata jobb oldali védőjének feladata. Sajtóhírek szerint Okan Buruk ezt az ide-oda tologatott Sallai helyett a Bayern Münchentől nemrég kölcsönbe visszatért francia légiósra, Sacha Boeyre, vagy esetleg a sérülései miatt eddig nem sok vizet zavart nyári sztárigazolásra, a több mint 30 millió euróért (11,4 milliárd forint) megvett elefántcsontparti Wilfried Singóra bízná. Sallai pedig egy újabb, immár sokadik, számára egyelőre ismeretlen szerepkörbe kerülhet a nagy meccsen.

Sallai Roland megint új posztra kerülhet a Juventus ellen

Ha valóban Boey vagy Singo lesz a jobbhátvéd (ennek csak az mond ellent, hogy előbbi gyengén játszott a pénteki bajnokin, utóbbit pedig középső védőnek cserélték be), akkor Sallai ezúttal középső középpályásként játszik majd a Juve ellen, a Gabriel Sara, Lucas Torreira páros mellett, az eltiltás miatt hiányzó Mario Lemina helyett. Erre utal, hogy a 64-szeres magyar válogatott játékos a brazil és az uruguayi légióssal együtt rápihent a BL-rangadóra. Egyikük sem kapott egy percnyi játéklehetőséget sem – ellenben az olasz rivális játékának kielemzése után az ő játékukon múlhat a legtöbb. 

A cikkek szerint Okan Buruk az energiája, játékintelligenciája és sokoldalúsága miatt bízná Sallai Rolandra a különleges feladatot.

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe jutásról döntő párharcban a Galatasaray–Juventus mérkőzést kedden (18.45), a torinói visszavágót jövő szerdán rendezik.

 

A BL-rájátszás keddi programja:

18.45: Galatasaray–Juventus (tv: Sport 1)

21.00: Benfica–Real Madrid

Borussia Dortmund–Atalanta (tv: Sport 2)

Monaco-Paris-Saint–Gemain (tv: Sport 1)


 

