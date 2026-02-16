Robbie Keane súlyos büntetést úszhatott meg a Fradi meccse után

Feszült hajrát hozott a ZTE-Fradi meccs a labdarúgó NB I-ben. Az emberhátrányban játszó címvédő úgy kapott ki 3-1-re, hogy 1-1-nél egy kérdéses tizenegyest ítéltek a hazaiaknak. A közeli labda Julio Romao kezére pattant a tizenhatoson belül, s noha a játékos vétlen volt, a bíró tizenegyest ítélt. A VAR hosszas elemzés után sem bírálta felül Káprály Mihály döntését. A Fradi kispadján értetlenül fogadták az esetet, Robbie Keane vezetőedző is többször jelezte, nem ért egyet az ítélettel. A meccs után ugyanakkor hiába várták az ír szakember véleményét, ő nem szólalt meg a televízióban és a sajtótájékoztatón.

Robbie Keane nem lehetett elégedett a ZTE-Fradi meccs után Fotó: Kovacs Peter

A csapatot Keane segítője, Leandro de Almeida képviselte a média előtt. Meg is kérdezték tőle, hol maradt a vezetőedző. Ő sokat sejtetően válaszolt.

Ha az ember mond egy-két dolgot Magyarországon, akkor egyből eltiltják tíz meccsre. Ez van, nem lehet mondani semmit, csendben kell lenni. Akkor is, amikor igazad van

- fakadt ki Leandro.

Elképzelhető, hogy Keane olyan olyan felhevült állapotban volt a lefújás után, hogy a Fradi illetékesei úgy gondolták, komoly eltiltást kockáztatnak meg azzal, ha engedik az ír szakembert nyilatkozni.

Robbie Keane helyett a Fradi kap büntetést?

Azt nem tudni, hogy a Ferencváros hivatalosan mivel indokolta Keane távolmaradását. Az MLSZ klublicencszabályzata ugyanakkor előírja, hogy egy "csapat vezetőedzője köteles a mérkőzés utáni sportszakmai nyilatkozattételre a médiában." Megeshet, hogy a Ferencvárost ugyan elmarasztalják, Keane ugyanakkor a következő meccseken is leülhet a kispadra.

Íme Leandro indoklása